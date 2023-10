Kantonspolizei sucht Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs

Weiterlesen:

Die Kantonspolizei Basel-Stadt gewinnt BFU-Sicherheitspreis 2023Die Abteilung Verkehrssicherheit der Kantonspolizei Basel-Stadt hat in diesem Jahr den BFU-Sicherheitspreis für die Digitalisierung verschiedener verkehrssicherheitsrelevanter Daten erhalten. Weiterlesen ⮕

Bruno Zanga verlässt die Kantonspolizei St.GallenBruno Zanga hat als Kommandant der Kantonspolizei St.Gallen nachhaltige Akzente gesetzt und für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. Die Nachfolge wird voraussichtlich Ende dieses Jahres ausgeschrieben. Weiterlesen ⮕

Sicherheit auf dem Schulweg: Kantonspolizei verstärkt KontrollenDie Kantonspolizei wird ab dem kommenden Montag in der Nähe von Schulen Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf dem Schulweg zu gewährleisten. Besondere Vorsicht ist geboten, da Kinder Schwierigkeiten haben, Entfernungen und Geschwindigkeiten einzuschätzen. Zudem beeinträchtigen wechselnde Wetterverhältnisse die Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer. Es wird empfohlen, helle Kleidung und reflektierende Elemente zu tragen und das Fortbewegungsmittel angemessen auszustatten. Weiterlesen ⮕

Zürich: Schiesserei im Kreis 10 – Polizei sucht ZeugenAm Dienstagabend kam es im Kreis 10 zu einem Streit zwischen mehreren Personen, bei dem Schüsse gefallen sind. Die Stadtpolizei sucht Zeugen. Weiterlesen ⮕

Basel: Drei mutmassliche Einbrecher dank Hinweis festgenommenIn der Nacht auf Donnerstag wurden in der Maulbeerstrasse in Basel drei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Weiterlesen ⮕

In Chur hats gekracht: Auffahrunfall mit neun AutosAuf der Autobahn bei Chur hat sich am Donnerstagmorgen ein Auffahrunfall mit neun Autos ereignet. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen. Weiterlesen ⮕