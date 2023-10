Kantonspolizei Bern: Präventionskampagne zum Tag des Einbruchschutzes

Im Rahmen dieser Präventionskampagne setzt sich die Kantonspolizei Bern das Ziel, für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit zu sorgen. Dafür ist sie im ganzen Kanton Bern präsent und führt verschiedene Aktionen durch.

Am Montag, 30. Oktober 2023, steht anlässlich des Nationalen Tages des Einbruchschutzes die Bekämpfung von Einbruchdiebstählen im Fokus. Unter dem Slogan „Gemeinsam versalzen wir Einbrecherinnen und Einbrechern die Suppe“ führt die Kantonspolizei Bern an verschiedenen Standorten im ganzen Kanton Präventionsaktionen durch. Dabei soll die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert und zur aktiven Mithilfe bei der Einbruch-Prävention motiviert werden.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit nehmen Einbruchdiebstähle erfahrungsgemäss zu. Da die Abwesenheit in dieser Zeit einfacher festzustellen ist, werden vermehrt Einbrüche in Wohnräume in den Dämmerungsstunden verzeichnet. Die früh einsetzende Dunkelheit erhöht die Chance für Einbrecherinnen und Einbrecher unbemerkt zu bleiben. headtopics.com

Auch eine aufmerksame Nachbarschaft kann einen erheblichen Beitrag zur Einbruchsprävention beitragen. Die Kantonspolizei Bern empfiehlt, frühzeitig das Gespräch mit den Nachbarn über das Thema Sicherheit und Schutz vor Einbrüchen zu suchen. Es ist zudem ratsam, die Nachbarschaft während längerer Abwesenheiten zu informieren und zu bitten, ein wachsames Auge auf das Zuhause zu haben.

