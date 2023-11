Kantonsmuseum Liestal: Er schuf die ikonische Karikatur

Mit Anfang 20 entscheidet sich Ludwig Adam Kelterborn für ein freies Künstlerleben und zieht nach Basel. «Obwohl er in seinen ersten Basler Jahren kaum etwas verdiente, stilisierte er die Stadt immer zum goldenen Tor», sagte Hans Kelterborn gegenüber CH Media vergangenen Januar.

Hans Kelterborn präsentierte zu diesem Zeitpunkt nach zwei Jahrzehnten Recherche eine umfassende Biografie seines Urgrossvaters Ludwig Adam Kelterborn. Darin rekonstruiert er aus über 250 Briefen und Dokumenten dieses Künstlerleben aus dem 19. Jahrhundert.Das Museum.BL schreibt: «An der Museumsbar fokussiert Hans Kelterborn auf die wichtigsten Stationen des Künstlers und Lehrers – unter anderem von Arnold Böcklin – in einer Zeit grosser politischer Umwälzungen.

Hans Kelterborn, einst Thuner Gemeinderat und Präsident der Thuner Schlossmuseums-Stiftung, stellt politische Karikaturen seines Urgrossvaters vor. Diese Blätter waren Teil der Sammlung von Daniel Burckhardt-Werthemann, ehemaliger Konservator der Öffentlichen Kunstsammlung Basel. Seit 1950 gehören sie zur Kunsthistorischen Sammlung von Archäologie und Museum Baselland.

ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008.

