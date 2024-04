Kanton Zürich setzt Kampf gegen Japankäfer in Kloten fort

Der Kanton Zürich setzt seinen Kampf gegen den Japankäfer in Kloten fort: Er geht nicht davon aus, dass die Käfer und Larven im vergangenen Jahr alle getötet werden konnten. Vor allem im Boden der Fussballplätze dürften sich Japankäfer larven befinden. Die Rasenplätze der Sportanlage Stighag in Kloten werden deshalb ab Anfang Mai bis zum Ende der Flugzeit mit Plastikfolie abgedeckt, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Diese Folie soll verhindern, dass allfällige Japankäfer ausfliegen können.

In Kloten und in den umliegenden Gemeinden werden zudem ab Mai Überwachungsfallen aufgestellt. Definiert wurden diese Massnahmen vom Bund. Für die Umsetzung ist aber der Kanton zuständig. Das vom Bund vorgegebene Ziel ist nach wie vor, den Befall in Kloten zu tilgen, solange er noch überschaubar ist. Die invasiven Käfer können grosse Schäden an über 400 Wirtspflanzen verursachen

Kanton Zürich Kampf Japankäfer Kloten Larven Boden Fussballplätze Plastikfolie Überwachungsfallen Bund Ziel Schäden Wirtspflanzen

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



swissinfo_de / 🏆 9. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kampf gegen Lehrpersonenmangel: Kanton Luzern passt die Löhne anMehr Lohn, wöchentliche Coachings für neue Lehrpersonen und bessere Entwicklungsmöglichkeiten: so will die Luzerner Regierung den Lehrberuf wieder attraktiver machen.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Windräder Zürich: Erstes klares Zeichen gegen Windkraftanlagen im KantonHinwil hat als erste Gemeinde im Kanton Windräder mit der neuen Bau- und Zonenordnung vom eigenen Gemeindegebiet verbannt. Ein Vorgehen, das die kantonale Baudirektion für unzulässig hält.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

– Kriminalität im Kanton Zürich konsequent bekämpfenDie polizeilich registrierte Kriminalität ist im vergangenen Jahr angestiegen. Wesentlicher Treiber war dabei die markante Zunahme der Betrugs- und Vermögensdelikte.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Kanton Zürich: Kriminalstatistik 2023Die polizeilich registrierte Kriminalität ist im vergangenen Jahr angestiegen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Kriminalstatistik Kanton Zürich: Tatverdächtig sind häufig «Kriminaltouristen»Die Kantonspolizei Zürich verzeichnet eine markante Zunahme der Betrugs- und Vermögensdelikte. Besonders in einer Bevölkerungsgruppe ist die Kriminalität angestiegen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Kanton Zürich: Die schweren Gewaltdelikte steigen weiter anDie Kriminalität im Kanton Zürich ist im Jahr 2023 angestiegen. Dabei kam es zu einer markanten Zunahme der Betrugs- und Vermögensdelikte.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »