Kanton Zürich: Aktion zur Bekämpfung der Einbruch startet

Aus diesem Grund findet am Montag der nationale Tag gegen Einbruch statt,Vorsicht ist auch angebracht, wenn unbekannte Personen sich durch ein Quartier bewegen, hausierend oder bettelnd vor der Haustüre stehen und möglicherweise Hilfe fordern. Vielfach wird Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt.wird die Bevölkerung durch Plakate und Flugblätter in leuchtenden Farben darauf aufmerksam gemacht, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Notrufnummer 117 anzurufen.

Die Kantonspolizei Zürich führt die Aktion zusammen mit den Stadtpolizeien von Zürich und Winterthur, den weiteren kommunalen Polizeien des Kantons Zürich und Aargau, den Kantonspolizeien Solothurn, Aargau, Basel-Stadt- und Landschaft sowie verschiedenen Polizeikorps des Ostschweizer und des Zentralschweizer Konkordats durch.

Ebenfalls unterstützt die Kantonspolizei Zürich den durch die Schweizerische Kriminalprävention koordinierten heutigen Nationalen Tag des Einbruchschutzes. Die Aktion dauert bis Ende Februar 2024. Von 8 bis 20 Uhr findet im Parterre des Einkaufszentrums Glatt in Wallisellen eine Präventionsaktion statt. headtopics.com

Polizisten der Kantonspolizei Zürich beantworten Fragen rund um das Thema Einbruch und stehen der Bevölkerung auch für sonstige Anliegen zur Verfügung.

Kapo Zürich: Bei Verdacht Telefon 117 - Gemeinsam gegen EinbruchEinbrüche verhindern - dies ist das Ziel der heute gestarteten Aktion zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Weiterlesen ⮕

Zürich: Soll sich die Stadt vom Kanton abspalten?Linke und Rechte fordern, dass sich Land und Stadt Zürich in zwei Halbkantone aufteilen. Erlösende Trennung oder unnötige Spaltung – darüber lässt sich streiten. Weiterlesen ⮕

Finanzielle Hilfe: Kanton Zürich unterstützt Wiederaufbau in IsraelEine halbe Million Franken kommt Überlebenden der Terrorangriffe und dem Aufbau der Infrastruktur in der Region Eshkol zugute. Weiterlesen ⮕

Christopher Lungoyis unsportliche AktionDer Yverdon-Akteur schnappt sich einen von Stillhart absichtlich liegen gelassenen Ball. Weiterlesen ⮕

Der Kanton baut einen Lehrpfad, damit die «Industriekultur an der Suhre» nicht vergessen gehtAn der Suhre in Buchs entsteht ein Lehrpfad, der über die ehemaligen Wehre und deren Nutzung informiert. Dazu sind 5 Infotafeln geplant. Weiterlesen ⮕

Kanton Aargau plant Windenergieproduktion von 50 Gigawattstunden bis 2035Der Kanton Aargau hat im Richtplan das Ziel festgelegt, bis 2035 eine jährliche Stromproduktion von 50 Gigawattstunden aus Windenergie zu erreichen. Der Standort Lindenberg im Oberfreiamt wurde als Standort für einen Windpark festgelegt. Weiterlesen ⮕