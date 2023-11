Kanton Zug: Mehrere Einsätze im Zusammenhang mit Halloween

Gegen 22:00 Uhr geriet ein Unterflurcontainer an der Rigistrasse in Baar in Brand. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Baar konnte die Flammen rasch löschen. Gemäss den bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer mutmasslich durch Feuerwerkskörper entfacht. Die Verursacher sind noch unbekannt, die Ermittlungen laufen.

Die Höhe des in dieser Nacht entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Im Verlaufe des heutigen Morgens dürften noch weitere Meldungen über festgestellte Sachbeschädigungen eingehen. Die Zuger Polizei war in der Halloween-Nacht verstärkt mit zivilen und uniformierten Einsatzkräften unterwegs und hat zahlreiche Jugendliche sowie Gruppierungen angesprochen und wo nötig kontrolliert. Dabei wurden rohe Eier sowie Feuerwerkskörper sichergestellt. In einem Fall hatte einer der kontrollierten Jugendlichen ein verbotenes Messer dabei. Dieses wurde ihm abgenommen und er wird zuhanden der Jungendanwaltschaft verzeigt.

In zahlreichen Gesprächen wurde den angetroffenen Personen erklärt, dass eine Sachbeschädigung weitgehende Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zum Beispiel kann die Reinigung einer mit Eiern verschmierte Fassade sehr teuer werden.

Nicht in jedem Fall stellten die Einsatzkräfte jedoch eine Straftat fest. Die grosse Mehrheit der angetroffenen Gruppen von verkleideten Kindern und Jugendlichen verhielten sich korrekt und anständig. Sie zogen bei Dunkelheit friedlich durch die Strassen und von Tür zu Tür. Dabei wurden sie erfreulicherweise teils von Erwachsenen begleitet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Streit um die Kosten einer Fremdplatzierung: Kanton Thurgau verliert gegen den Kanton St.GallenUm die Unterhaltskosten zweier Buben liefern sich die Kantone Thurgau und St.Gallen eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung. Umstritten ist, ab wann ihre Fremdplatzierung dauerhaft geworden ist. Denn davon hängt es wiederum ab, wer für sie zahlen muss.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Mehrere Unfälle im Kanton Luzern: Bub (5) auf Bobby-Car verletztAm Wochenende kam es im Kanton Luzern zu mehreren Unfällen. Bei einem davon wurde ein 5-Jähriger verletzt. In mehreren Fällen waren die Lenker alkoholisiert.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Halloween-Einsätze: Jugendliche werfen EierDie Polizei hatte rund 30 Einsätze im Zusammenhang mit Halloween, bei denen vor allem eierwerfende Jugendliche für Aufsehen sorgten. Es wurden Personenkontrollen durchgeführt und einige Gegenstände sichergestellt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Transferticker: Wechselt Zug-Goalie Hollenstein zum HCD?Das Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Ständeratswahl im Kanton Zürich: Moser oder Rutz: Erste AbweichlerinnenDer zweite Wahlgang polarisiert innerhalb der Parteien. Neben der FDP haben sich auch Mitte-Exponenten unterschiedlich positioniert.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: 34 gleichgeschlechtliche Paare heirateten 2022 im Kanton Luzern34 gleichgeschlechtliche Paare haben sich 2022 im Kanton Luzern das Ja-Wort gegeben – seit Mitte vergangenen Jahres ist dies möglich.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕