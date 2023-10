Kanton Zug: Ein Unfall – zwei unterschiedliche Aussagen

Da die Unfallbeteiligten die Schuld von sich weisen, sucht die Polizei Zeugen.Der erste Unfall ereignete sich am Freitagmorgen (27. Oktober 2023), kurz nach 08:20 Uhr, auf dem Streckenabschnitt der Autobahn A4, von Küssnacht Richtung Rotkreuz Zwischen einem 28-jährigen und einem 66-jährigen Autofahrer ist es zu einer Streifkollision gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Franken.

Kurz vor 11:30 Uhr, ist ein 58-jähriger Autofahrer in der Gemeinde Unterägeri von der Bühlstrasse kommend nach links in die Buchholzstrasse eingebogen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 59-jährige Rollerfahrerin bereits auf der Buchholzstrasse und beabsichtige, links am langsam fahrenden Auto vorbeizufahren. Da der Autofahrer aufgrund einer Strassenverengung leicht nach links fuhr, kam es zu einer seitlichen Kollision.

Weiterlesen:

polizeiCH »

Massenentlassungen in der Schweiz: Ein Kanton besonders betroffenAktuelle Daten zeigen, dass der Arbeitsmarkt in der Schweiz robust ist. Dennoch gibt es vermehrt Meldungen über Massenentlassungen. Ein Kanton in der Zentralschweiz ist besonders betroffen. Weiterlesen ⮕

Im Kanton Thurgau wird ein «Zeichen der Erinnerung» eingeweihtAuf dem ehemaligen Spitalfriedhof in Münsterlingen TG wird am Samstag ein «Zeichen der Erinnerung» eingeweiht. Weiterlesen ⮕

Ein späterer Start in die Skisaison wäre ein wichtiger Schritt zu mehr GlaubwürdigkeitAm Wochenende startet in Sölden die Skisaison. Doch statt über Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co. drehen sich die Diskussionen vor allem um Arbeiten am Gletscher. Weiterlesen ⮕

Ein souveräner Einspringer und ein begeistertes OrchesterDas Konzert des City of Birmingham Symphony Orchestras und Louis Schwizgebel war einfach nur schön. Ein berühmter Solist, eine vorangegangene Kontroverse, und die unausgesprochene Frage: Wie macht sich der Einspringer? Weiterlesen ⮕

FDP unterstützt SVP-Kandidat Rutz nun offiziell im zweiten WahlgangDie FDP Kanton Zürich warnt vor einer «denkbar schwierigen Ausgangslage» für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen. Weiterlesen ⮕

Kanton Aargau plant Umstellung auf EinheitspolizeiDer Kanton Aargau plant eine Umstellung von der dualen Polizeiorganisation auf eine Einheitspolizei aufgrund steigender Herausforderungen und Ressourcenknappheit. Weiterlesen ⮕