Kanton St.Gallen: Halloween – die Nacht der Eierwürfe

Halloween hatte auch dieses Jahr wieder zwei Seiten. Zum einen waren verkleidete Kinder, oftmals in Begleitung von Erwachsenen, auf einem Rundgang durch die Quartiere zur Aufstockung des Süssigkeitenvorrats. Und dann waren Gruppen von Jugendlichen unterwegs, die den Brauch zur Begehung von Unfug nutzten. So mussten die Patrouillen, verteilt über das ganze Kantonsgebiet, rund 20 Meldungen von Unfug nachgehen, wobei in auffallend vielen Fällen Eierwürfe gemeldet wurden.

Die eingesetzten Patrouillen zeigten in den Abend- und Nachtstunden sichtbare Präsenz in den Gemeinden und führten präventive Personenkontrollen durch. Bei sechs Kontrollen von Jugendlichen wurden Eier, Maskierungen, Sprayutensilien, Alkohol, Betäubungsmittel und WC-Papier festgestellt und eingezogen. In einem Fall in Heerbrugg wurden drei Jugendliche für 24 Stunden von einem Schulareal weggewiesen.

In zwei Fällen verhielten sich Erwachsene nicht angemessen. Ein Mann öffnete herumziehenden Kindern nackt die Haustür. Er wird deswegen zur Anzeige gebracht. Ein zweiter Erwachsener erschreckte Kinder beim Öffnen der Haustüre mit seiner Verkleidung. Er liess nach einem Gespräch davon ab.

Sachbeschädigungen wurden bislang lediglich drei angezeigt, was im Vergleich zum Vorjahren eine sehr geringe Zahl ist. Zwei Fälle betrafen Eierwürfe an Fassaden, in einem Fall wurde eine Haustüre, mutmasslich durch Fusstritte, beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Erfahrungsgemäss werden Sachbeschädigungen oftmals erst bei Tageslicht festgestellt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Streit um die Kosten einer Fremdplatzierung: Kanton Thurgau verliert gegen den Kanton St.GallenUm die Unterhaltskosten zweier Buben liefern sich die Kantone Thurgau und St.Gallen eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung. Umstritten ist, ab wann ihre Fremdplatzierung dauerhaft geworden ist. Denn davon hängt es wiederum ab, wer für sie zahlen muss.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton St.Gallen: Kein böses Erwachen nach HalloweenWenn in der Nacht zum Mittwoch (01.11.2023) wieder Zombies, Hexen, Mumien oder sonst gruselige Erscheinungen durch die Strassen ziehen und „Süsses oder Saures“ rufen, ist wieder Halloween.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Die Halloween-Nacht in St.GallenDie Halloween-Nacht in St.Gallen hatte zwei Seiten: Kinder, die nach Süßigkeiten suchten, und Jugendliche, die Streiche spielten.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Der Kanton St.Gallen arbeitet sein Krisenmanagement während der Coronapandemie aufDer Kanton St.Gallen hat sein Krisenmanagement während der Coronapandemie aufgearbeitet und strebt organisatorische Verbesserungen an. Die hohe Übersterblichkeit während der zweiten Welle wird im Bericht nur beiläufig abgehandelt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Armut im Kanton St.Gallen: Regierung verzichtet auf MassnahmeRund 80.000 Menschen im Kanton St.Gallen leben in Armut oder sind betroffen davon. Die Regierung verzichtet jedoch aus Spargründen auf eine vielversprechende Massnahme.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Zahl der Armen im Kanton St.Gallen steigtRund 80.000 Menschen im Kanton St.Gallen leben in Armut oder sind betroffen davon. Die Caritas St.Gallen-Appenzell warnt vor einer sozialpolitischen Zeitbombe.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕