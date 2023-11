Kanton Schwyz: Rund 70 Eier und über 40 Böller bei Jugendlichen abgenommen

Nach 20.00 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz die Meldung, dass in Tuggen mehrere Eier an die Fassade eines Mehrfamilienhauses geworfen wurden. In Pfäffikon und Brunnen konnte dank den präventiven Kontrollen rund 70 Eier, 40 Böller und eine Spielzeugpistole bei Jugendlichen abgenommen werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Streit um die Kosten einer Fremdplatzierung: Kanton Thurgau verliert gegen den Kanton St.GallenUm die Unterhaltskosten zweier Buben liefern sich die Kantone Thurgau und St.Gallen eine mehrjährige juristische Auseinandersetzung. Umstritten ist, ab wann ihre Fremdplatzierung dauerhaft geworden ist. Denn davon hängt es wiederum ab, wer für sie zahlen muss.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Seit Jahren wird erstmals wieder mehr geheiratet2022 haben im Kanton Luzern rund 2100 Paare standesamtlich geheiratet, deutlich mehr als im Vorjahr.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kapo Schwyz: Ob da wohl der richtige Platz für den Kürbis gefunden wurde?Wir sind auf jeden Fall bereit für Halloween!

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Halloween-Einsätze: Jugendliche werfen EierDie Polizei hatte rund 30 Einsätze im Zusammenhang mit Halloween, bei denen vor allem eierwerfende Jugendliche für Aufsehen sorgten. Es wurden Personenkontrollen durchgeführt und einige Gegenstände sichergestellt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Übernahme von Lüthi & Portmann: Rund 100 Leute bei Berner Fleischverarbeiter verlieren JobDie verschuldete Berner Fleischverarbeiterin rettet sich in neue Hände. FF Frischfleisch übernimmt die Gruppe, aber nicht alle Angestellten.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Kanton Zürich: Halloween - Bilanz der Kapo ZürichIm Zusammenhang mit Halloween sind Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Kommunalpolizeien am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch (31.10./1.11.2023) zu rund 80 Einsätzen ausgerückt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕