Kanton Luzern will Angebot in sozialen Einrichtungen ausbauen - Regionaljournal Zentralschweiz

Der Kanton Luzern hat seine beiden Favoriten für eine Umfahrung von Wolhusen bekanntgegeben - er will auf Tempo 30 und ausgebauten ÖV setzen.Mehr von «Regionaljournal Zentralschweiz»

Audio Nach Rekordteilnahme: Beim Marathon geht man über die Bücher in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 5 Minuten 1 Sekunde.Audio Der Marathon in Luzern: Ein Volksfest bei bestem Wetter in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 25 Minuten 57 Sekunden.vom 26.10.2023

Luzern will transparenter Kanton werdenDie Regierung von Luzern erhält Zustimmung von den bürgerlichen Parteien für einen Gesetzesentwurf, der den Kanton transparenter machen soll. Die Links-Grünen sind jedoch der Meinung, dass dies auf Kosten der Bevölkerung geht. Weiterlesen ⮕

Umfahrung Wolhusen LU: Zweckmässigkeitsbeurteilung abgeschlossenDer Kanton Luzern hat das Verkehrsproblem in Wolhusen mit einer Zweckmässigkeitsbeurteilung untersucht. Weiterlesen ⮕

Seit Jahren wird erstmals wieder mehr geheiratet2022 haben im Kanton Luzern rund 2100 Paare standesamtlich geheiratet, deutlich mehr als im Vorjahr. Weiterlesen ⮕

Luzerner Kantonsrat genehmigt Planungsbericht für soziale EinrichtungenDer Luzerner Kantonsrat hat den Planungsbericht, der das künftige Angebot für Betreuungsbedürftige regelt, zustimmend zur Kenntnis genommen. Widerstand gab es nur aus einer Partei. Weiterlesen ⮕

«Fast alles ist hier gewachsen, veredelt oder produziert» – wieso das breite regionale Herbstmärt-Angebot speziell istDer Herbstmärt Wölflinswil zeichnet sich durch seine Regionalität aus. An den Ständen werden fast ausschliesslich Waren aus dem Dorf angeboten. Mit wenigen Gastständen werden Angebotslücken geschlossen. Für die auswärtigen Standbetreiber war es heuer eine positive Erfahrung. Weiterlesen ⮕

«Fast alles ist hier gewachsen, veredelt oder produziert» – wieso das breite regionale Herbstmärt-Angebot speziell istDer Herbstmärt Wölflinswil zeichnet sich durch seine Regionalität aus. An den Ständen werden fast ausschliesslich Waren aus dem Dorf angeboten. Mit wenigen Gastständen werden Angebotslücken geschlossen. Für die auswärtigen Standbetreiber war es heuer eine positive Erfahrung. Weiterlesen ⮕