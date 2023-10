Kanton Freiburg: Schulanfang im Herbst - seien Sie sichtbar!

Die Kantonspolizei erinnert alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die Empfehlungen. Sie wird insbesondere in der Nähe von Schulen Kontrollen durchführen.

Das Ende der Herbstferien kündigt das nächste Schuljahr an. Ab dem kommenden Montag wird die Kantonspolizei die Sicherheit auf dem Schulweg verstärken, indem sie in der Umgebung von Schulen Geschwindigkeitskontrollen durchführt.

Kinder bleiben „Lehrlinge des Straßenverkehrs"! Für sie ist es schwierig, Entfernungen und Geschwindigkeiten einzuschätzen. Des Weiteren verschlechtern die zu dieser Jahreszeit wechselnden Wetterverhältnisse, wie Nebel, Regen oder Schnee, die Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.

