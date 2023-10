Kanton Freiburg: Schulanfang im Herbst '23 - seien Sie sichtbar!

Die Kantonspolizei erinnert alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die Empfehlungen. Sie wird insbesondere in der Nähe von Schulen Kontrollen durchführen.

Das Ende der Herbstferien kündigt das nächste Schuljahr an. Ab dem kommenden Montag wird die Kantonspolizei die Sicherheit auf dem Schulweg verstärken, indem sie in der Umgebung von Schulen Geschwindigkeitskontrollen durchführt.

Kinder bleiben „Lehrlinge des Straßenverkehrs“! Für sie ist es schwierig, Entfernungen und Geschwindigkeiten einzuschätzen. Des Weiteren verschlechtern die zu dieser Jahreszeit wechselnden Wetterverhältnisse, wie Nebel, Regen oder Schnee, die Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Es ist wichtig, dass Personen, die zu Fuß, mit dem Fahrrad usw. headtopics.com

Weiterlesen:

polizeiCH »

Kanton Freiburg: Schulanfang im Herbst - seien Sie sichtbar!Das Ende der Herbstferien kündigt den nächsten Schulbeginn und die wechselnden Wetterbedingungen an, welche die Sichtbarkeit verringert. Weiterlesen ⮕

- Wenn YB gegen Mancity verliert, klingeln beim Kanton die KassenFalls YB gegen Mancity verliert, profitiert die Berner Staatskasse Weiterlesen ⮕

Freiburg: Besitzer muss 9000 Franken für Hunderettung bezahlenIn Vaulruz FR blieb eine Hündin in einem Abflussrohr stecken. Als der Besitzer die Rechnung für die Rettung erhielt, musste er leer schlucken. Weiterlesen ⮕

Herbst: Laub verfärbt sich in der Schweiz späterIn diesem Jahr setzt die Herbstverfärbung deutlich später ein als in den vorhergegangenen Jahren. Dies liegt unter anderem an den gemessenen Rekord-Temperaturen. Weiterlesen ⮕

Herbstzeit ist Blenderzeit: Tipps zum richtigen Einsatz von Nebellicht im HerbstNebel, Dunst und häufiger Regen: Wie man im Herbst Nebellicht richtig verwendet und Fallstricke vermeidet. Weiterlesen ⮕

Betriebsführung: Unfallfrei durch den HerbstDie Zeit ist knapp, viele Maschinen und die ganze Transportkapazität sind im Einsatz. Alle hoffen, dass Störungen und Pannen ausbleiben - an Unfälle will man gar nicht denken. Da Glück allein nicht ausreicht, trägt das Befolgen einiger wichtiger Grundsätze zu einem unfallfreien Herbst bei. Weiterlesen ⮕