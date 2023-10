Kanton budgetiert mit negativem Ergebnis

budgetiert. Das negative Ergebnis ist gemäss einer Mitteilung hauptsächlich auf die fehlenden Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zurückzuführen.gerechnet, schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung. Für den Voranschlag 2024 verzichte er nun auf eine entsprechende Budgetierung.Die aktuelle Prognose zeige bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr leicht tiefere Einnahmen.

Im Budget 2024 ist zur Abfederung der Teuerung für das Staatspersonal eine generelle Lohnerhöhung von 1,5 Prozent eingestellt. Für individuelle Lohnmassnahmen sind 0,5 Prozent der Lohnsumme vorgesehen. Der Kantonsrat berät das Budget Anfang Dezember.

