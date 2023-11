Kanton Aargau: Viel Unfug und Vandalismus im Zeichen von Halloween

Ab der Abenddämmerung bis weit nach Mitternacht verzeichnete die Polizei insgesamt rund 80 Vorfälle wegen Unfugs, Vandalismus, Ruhestörung oder Littering. In Würenlingen bewarfen Unbekannte am Abend nacheinander zwei Postautos mit Steinen und Eiern. Dadurch gingen mehrere Scheiben zu Bruch, was einen Schaden in der Höhe von über 10’000 Franken zur Folge hatte. Möglicherweise die gleiche Täterschaft schmiss Eier und Steine auch gegen das örtliche Schulhaus. Dabei wurde eine Fensterscheibe beschädigt, was ebenfalls mit mehreren tausend Franken Schaden zu Buche schlägt.

Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei wegen zahlreicher maskierter Jugendlicher nach Spreitenbach gerufen. Als die erste Patrouille eintraf, wurde das Polizeiauto aus einer Gruppe von etwa 40 jungen Burschen heraus mit Steinen und Eiern beworfen. Danach rannten die Unbekannten in alle Richtungen davon. Die Frontscheibe sowie das Blaulicht des Patrouillenwagens wurden beschädigt und müssen ersetzt werden.

Um 22.20 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Auto beim Schulhaus in Spreitenbach ein. Eine Polizeipatrouille war rasch zur Stelle und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Dennoch brannte das Auto bald lichterloh. Während dieses ein Raub der Flammen wurde, konnte die Feuerwehr den Übergriff auf danebenstehende Fahrzeuge verhindern. Auch diese wurden jedoch erheblich beschädigt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: 80 Fälle von Unfug und Vandalismus an Halloween im AargauIm Kanton Aargau haben Jugendliche in der Halloween-Nacht auf Mittwoch Feuer gelegt sowie Steine und Eier geworfen. In 80 Fällen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Halloween in Aargau: Jugendliche verursachen VandalismusJugendliche im Kanton Aargau haben Halloween als Freipass für Unfug und Vandalismus betrachtet. Die Polizei verzeichnete rund 80 Vorfälle mit erheblichem Sachschaden.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Halloween: Kantonspolizei St.Gallen warnt vor VandalismusDie Kantonspolizei St.Gallen warnt vor Vandalismus während Halloween und bittet Shop-Betreiber, den Verkauf bestimmter Artikel an Jugendliche einzuschränken.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Halloween-Bilanz im Aargau: Jugendliche verursachen VandalismusSteine auf Busse geworfen, Polizeifahrzeug attackiert und Auto abgefackelt - die Halloween-Bilanz im Aargau zeigt zahlreiche Vorfälle von Vandalismus und Sachschaden. Die Polizei warnt Eltern davor, ihren Kindern E-Scooter zu schenken.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Halloween: Vandalismus und Sachschaden in Aargau und ZürichIm Zeichen von Halloween ist es in den Kantonen Aargau und Zürich zu Vandalismus gekommen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Vandalismus und Sachbeschädigung in der Halloween-NachtIn der Halloween-Nacht wurden der Zuger Polizei zahlreiche Fälle von Vandalismus und Sachbeschädigung gemeldet. Es wurden Eier gegen Fenster, Fassaden und Autos geworfen, zudem gab es Lärmklagen wegen Feuerwerkskörpern. Ein Unterflurcontainer geriet in Brand, vermutlich durch Feuerwerkskörper. Die Polizei war verstärkt im Einsatz und hat Jugendliche kontrolliert, dabei wurden Eier, Feuerwerkskörper und ein verbotenes Messer sichergestellt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕