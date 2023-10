Kanadalı Savunmacı Guebey, HC Davos'a Beraberlik Getirdi

Der kanadische Verteidiger Enzo Guebey (Nr. 25), erst am Nachmittag für ein Wochenende von den ZSC Lions verpflichtet, rettete dem HC Davos in Rapperswil mit dem späten Ausgleich zum 2:2 einen PunktWas für ein Debüt: Der 20-jährige Goalie Kevin Pasche feiert in seinem ersten National-League-Spiel mit 24 Paraden einen ShutoutJulian Walker (Mitte) schiesst Lugano mit dem 2:1 in Zürich auf die Siegerstrasse. Für Walker war es der 250.

Ambri-Piotta: Conz; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Pezzullo; Wüthrich, Isacco Dotti; Fohrler; Pestoni, Spacek, Lilja; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Zwerger, De Luca, Formenton; Grassi, Landry, Douay; Brüschweiler.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Harrington, Geering; Phil Baltisberger; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Andrighetto, Malgin, Balcers; Rohrer, Schäppi, Chris Baltisberger; Bodenmann, Sigrist, Riedi; Zehnder. headtopics.com

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Trutmann (verletzt) und Grant (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Canonica, Cormier, Granlund, Guerra, Marco Müller (alle verletzt) und Patry (krank). ZSC Lions ab 57:35 ohne Torhüter.6767 Zuschauer. – SR Wiegand/Piechaczek, Wolf/Gurtner. – Tore: 22. (21:54) Sörensen (Unterzahltor!) 0:1. 23. (22:22) Wallmark (Marchon) 0:2. 28. Walser (Jörg) 0:3. 36. Berni (Winnik) 1:3. 54. Manninen (Le Coultre, Hartikainen) 2:3. 57.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Diaz, Borgman; Streule, Dufner; Seiler; Binias; Bertschy, De la Rose, DiDomenico; Sprunger, Schmid, Mottet; Bykow, Walser, Jörg; Sörensen, Wallmark, Marchon. headtopics.com

Biel: Säteri; Rathgeb, Yakovenko; Burren, Forster; Christen, Delémont; Stampfli; Kessler, Grossmann, Rajala; Künzle, Sallinen, Olofsson; Tanner, Bärtschi, Bukarts; Reichle, Schläpfer, Reinhard. Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Cunti, Derungs, Haas, Heponiemi, Hischier, Hofer (alle verletzt) und Pokka (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Arnold, Sciaroni (beide verletzt) und Audette (überzähliger Ausländer).6536 Zuschauer. – SR Kohlmüller/Hungerbühler, Steenstra (CAN)/Huguet. – Tore: 3. Rochette (Bozon) 1:0. 16. Riat (Kenins) 2:0. 28. Salomäki (Kovacs) 3:0. – Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.

HCD leiht Verteidiger Guebey ausDer HC Davos hat aufgrund von Verletzungen und Sperren den Verteidiger Enzo Guebey von den ZSC Lions ausgeliehen. Beide Teams sind momentan nicht in bester Form. Weiterlesen ⮕

Vertragsverlängerung für Tomas Jurco beim HC Davos?Der HC Davos möchte den Vertrag mit Tomas Jurco gerne bis Ende Jahr verlängern. Eine Entscheidung soll am Wochenende fallen. Nico Gross vom EV Zug könnte bald für den HC Davos spielen, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Weiterlesen ⮕

SCRJ Lakers führen zur Pause gegen HC DavosTyler Moy erzielt kurz vor der Pause das Führungstor für die SCRJ Lakers gegen den HC Davos. Die Lakers dominieren das Spiel bisher und gehen mit einer knappen Führung in die Kabine. Weiterlesen ⮕

HC Davos verliert gegen Rapperswil-Jona mit 2:3 nach VerlängerungDer HC Davos muss den Ausfall von Topskorer Matej Stransky in Kauf nehmen und verliert gegen die harmlosen Lakers mit 2:3 nach Verlängerung. Tyler Moy wird zum Matchwinner für die Lakers. Weiterlesen ⮕

HC Davos verliert gegen Rapperswil in VerlängerungDer HC Davos verliert am Freitag mit 2:3 nach Verlängerung gegen Rapperswil. Trotz der Niederlage bleibt Davos auf Rang 7. Weiterlesen ⮕

– hier startet am Wochenende die LanglaufsaisonSnowfarming sei Dank: Am Wochenende beginnt in Davos die Langlaufsaison. Öffnungszeiten, Preise und ein paar spannende Fakten - das musst du über die Flüelaloipe wissen. Weiterlesen ⮕