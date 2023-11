Kampfwahl um die Nachfolge des Bundeskanzlers

Die Wahl von Walter Thurnherr zum Bundeskanzler war vor acht Jahren derart unspektakulär, dass sie medial fast vergessen ging. Es war ein klassischer Start-Ziel-Sieg. Niemand wollte gegen den Mitte-Mann antreten. Dieses Jahr präsentiert sich die Ausgangslage anders. Es kommt am 13. Dezember zur Kampfwahl um die Nachfolge Thurnherrs als Bundeskanzler.«Ich habe sehr grossen Druck gespürt»: Piet Baumgartners Dokumentarfilm über fünf HSG-Studierende kommt bei der Universität St.

Gallen nicht gut an Der Berner Regisseur Piet Baumgartner begleitete für den Dokumentarfilm «The Driven Ones» fünf Studentinnen und Studenten des Elitestudiengangs «Strategy and International Management» an der HSG St.Gallen. Im besten Managementstudium der Welt ist der Zeitdruck hoch; Raum für kritische Diskussionen gibt es wenig.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

TAGBLATT_CH: «Ich habe sehr grossen Druck gespürt»: Piet Baumgartners Dokumentarfilm über fünf HSG-Studierende kommt bei der Universität St.Gallen nicht gut anDer Berner Regisseur Piet Baumgartner begleitete für den Dokumentarfilm «The Driven Ones» fünf Studentinnen und Studenten des Elitestudiengangs «Strategy and International Management» an der HSG St.Gallen. Im besten Managementstudium der Welt ist der Zeitdruck hoch; Raum für kritische Diskussionen gibt es wenig.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Kampf ums Bundeskanzleramt: Die SVP tritt mit einem Doppelticket gegen GLP-Vize Rossi anVier Mal scheiterte die SVP mit einem Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers. Nun soll es klappen. Die Partei tritt gleich mit zwei Kandidierenden zur Wahl für die Nachfolge von Bundeskanzler Walter Thurnherr an.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Die sechs SP-Bundesratskandidaten beginnen ihre Schweizer TourneeDie sechs Kandidaten der SP für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat haben am Montagabend in…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

CASHCH: Scholz kritisiert öffentlichen Streit zwischen den AmpelparteienBundeskanzler Olaf Scholz hat den öffentlichen Streit zwischen den Regierungsparteien laut einem Medienbericht kritisiert und fordert mehr Disziplin.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: SP-Bundesratskandidaten starten Schweizer TourneeDie sechs Kandidaten der SP für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat haben am Montagabend in Genf ihre Tour durch die Schweiz begonnen. Es war eine Gelegenheit, sich den Mitgliedern ihrer Partei vorzustellen.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: «Er kommt, er kommt»: Der St.Galler Christbaum ist auf dem Klosterplatz gelandetDieses Jahr stammt der St.Galler Christbaum aus Eggersriet. Am Montagmorgen flog ihn ein Helikopter von dort auf den Klosterplatz. Die Fichte liess aber vorerst auf sich warten.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »