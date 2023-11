Kampf gegen Inflation - US-Notenbank lässt den Leitzins unverändert

Wegen der rasanten Inflation seit März des vergangenen Jahres hatte die Fed ihren Leitzins über eineinhalb Jahre hinweg um mehr als fünf Prozent angehoben. Jüngste Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Inflation zwar weiter höher als die angepeilten zwei Prozent ist, sich aber abschwächt.

Da das Wirtschaftswachstum in den USA aber hoch ist und damit auch der Inflationsdruck, erwarten einige Expertinnen und Experten, dass bereits im Dezember weitere Zinsschritte stattfinden könnten. 01:05 Video Archiv: Fed hebt den Leitzins im September nicht weiter an Aus 10 vor 10 vom 20.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

