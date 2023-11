Kampf gegen die Inflation: SNB schliesst Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen nicht aus

Der leichte Rückgang des Inflationsdrucks sowie eine Straffung der monetären Bedingungen durch den stärkeren Franken hätten es der SNB im September erlaubt, vorerst abzuwarten und den SNB-Leitzins bei 1,75% zu belassen, erinnert der Bundesrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.In den Gesprächen seien die Entwicklung der Weltkonjunktur und der Schweizer Wirtschaft, der Verlauf der Inflation sowie die Herausforderungen für die Geldpolitik der SNB thematisiert worden.

So seien die Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft für die kommenden Quartale verhalten. Die Risiken blieben hoch, im Fokus stünden derzeit die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und ihre möglichen Auswirkungen auf die globale Konjunktur. In der Schweiz dürfte das Wachstum im weiteren Jahresverlauf ebenfalls schwach bleiben, heisst es.

Der Bundesrat habe sich zudem mit SNB-Präsident Thomas Jordan über die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ausgetauscht. Durch die Übernahme habe laut Jordan eine internationale Finanzkrise verhindert werden können. Die SNB habe als Kreditgeberin der letzten Instanz mit umfangreicher Liquiditätshilfe massgeblich zu dieser Lösung beigetragen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbeiDie Europäische Zentralbank kann sich aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel trotz zurückweichender Inflation noch nicht zurücklehnen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnBis September 2023 verbuchte die SNB einen leichten Gewinn. Das dritte Quartal verlief für die Nationalbank aber alles andere als gut.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: SNB schreibt im dritten Quartal Verlust – Einschätzung zu den NeunmonatszahleDie Nationalbank weist trotz negativem Quartalsergebnis für die ersten neun Monate einen kleinen Gewinn aus. Doch für eine Ausschüttung an Bund und Kantone wird es nicht reichen.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

CASHCH: SNB-Gewinn schmilzt zusammenBei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind die Gewinne in den ersten neun Monaten 2023 deutlich zusammengeschmolzen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Kampf gegen Krebs: Tumorzellen zur Selbstzerstörung treibenKrebsforscher haben eine neue Entdeckung gemacht. Laut einer Studie gibt es einen «Schalter», mit dem sich Krebszellen selbst zerstören.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕