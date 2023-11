Kameras in der Stadt Zürich: Links-Grün schränkt Videoüberwachung stark ein

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH (Kreis 4): Betäubungsmittel und Geld sichergestelltDie Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagnachmittag (26.10.2023) im Stadtzürcher Kreis 4 drei mutmassliche Betäubungsmittelhändler verhaftet.

Herkunft: polizeiCH

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Halloween - Feuerwerkskörper und EierwürfeIm Zusammenhang mit Halloween 2023 kam es auf dem ganzen Stadtgebiet zu rund 30 Einsätzen für die Stadtpolizei Zürich.

Herkunft: polizeiCH

20MIN: Stadt Zürich: Demo-Bewilligungspflicht soll fallen – Critical Mass erfreutKleine und mittelgrosse politische Kundgebungen und Demonstrationen müssen in der Stadt Zürich künftig nur noch gemeldet werden. Es braucht keine Bewilligung mehr.

Herkunft: 20min

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Mutmassliche Taschendiebe verhaftetDie Kantonspolizei Zürich hat in den vergangenen Tagen (29./30.10.) mehrere Männer verhaftet, die mutmasslich Taschen- und Trickdiebstähle am Hauptbahnhof sowie in Zügen verübt haben.

Herkunft: polizeiCH

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Drei Festnahmen nach GeldübergabeIn den letzten Tagen konnten durch die Stadtpolizei Zürich gleich drei falsche Polizisten bei der Geldübergabe festgenommen werden.

Herkunft: polizeiCH

POLIZEICH: Stadt Zürich ZH: Stadtrat erlässt Ausführungsbestimmungen für BodycamsGestützt auf die vom Gemeinderat erlassene Bodycam-Verordnung hat der Stadtrat die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen erlassen.

Herkunft: polizeiCH