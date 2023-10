Kaltfront bringt Regenfälle und Schnee

Zusätzlich zum starken Föhn kam über dem Jura ein starker Südwestwind auf, wie Meteo Schweiz am Sonntag schrieb. Verantwortlich dafür gewesen sei ein Starkwindbad in den unteren Luftschichten, das bei sich verstärkenden Temperaturunterschieden entstehe. Im konkreten Fall ist das eine Kaltfront aus Nordwesten, die heranrückt und gleichzeitiger Föhn über dem Alpenraum.

Die Kaltfront bringt ab Sonntagabend teils kräftige Regenfälle und allmählich Schnee bis 1500 Meter, wie SRF Meteo weiter schrieb. Lokal könne die Schneefallgrenze gar tiefer sein. Am Dienstagmorgen gibt es laut SRF Meteo auf der Alpennordseite einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

Starker Föhn in der Schweiz – aber die Kaltfront ist schon in SichtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Wetter zum Wochenbeginn: Starker Föhn in der Schweiz und Kaltfront in SichtDer Föhn führte am Wochenende zu spektakulärer Wolkenbildung. Am Sonntagabend und am Montag wird es stürmisch. Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Die «Adler»-Sanierung hat sie obdachlos gemacht: Jetzt machen die Stadttauben dafür anderswo ÄrgerMensch und Taube – eine mitunter spannungsvolle Beziehung. In Laufenburg hatten die Vögel lange Zeit unter anderem im Dachstock der «Adler»-Liegenschaft ihr Domizil. Dort sind jetzt Wohnungen für Menschen drin. Die Folge: Die Tiere suchen sich Alternativen, was wiederum für Beschwerden sorgt. Weiterlesen ⮕

Bittere Niederlage für Langnau: 0,2 Sekunden vor Schluss gehen die SCL Tigers auf die BretterMit einem Sieg hätten die Emmentaler in der Tabelle zu Ambri aufschliessen können. Doch sie scheitern, weil den Tessinern beim 2:1 nach Verlängerung eine irre Wende gelingt. Weiterlesen ⮕

Am Sonntag endet die Sommerzeit: In der Nacht werden die Uhren auf Normalzeit zurückgestelltEin Sonntag mit 25 Stunden: Um drei Uhr morgens endet die Sommerzeit, die Uhren werden auf zwei Uhr umgestellt. Wie es um die geplante Abschaffung des Hin und Hers steht. Weiterlesen ⮕