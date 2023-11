Kaiseraugst AG: Vandalismus-Fälle während Halloween-Nacht

Das muss doch nicht sein.» Ein weiterer Haushalt, der sich sogar auf den Grusel-Besuch vorbereitet hatte, wurde ungeachtet dessen ebenfalls Opfer eines Eier-Wurfs. «Wir hätten Süsses gehabt, ihr Idioten», heisst es vonseiten der Familie. Polizei bestätigt 13 Fälle Ein User aus Kaiseraugst AG hat bereits Konsequenzen für nächstes Halloween gezogen. Auch sein Daheim wurde verwüstet, obwohl er Süssigkeiten rausgestellt hatte, schreibt er.

