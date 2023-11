«Kahn und Salihamidzic hatten bei Bayern falsche Jobs»

Matthias Sammer kann die Trennung des FC Bayern München von Ex-Vorstandschef Oliver Kahn und Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nachvollziehen. Kahn habe aus seiner Sicht den falschen Job gehabt, sagte Sammer im «Bild»-Podcast» Phrasenmäher: «Ich habe mit ihm darüber gesprochen und auch, wenn er es komplett anders sieht – in meinen Augen ist das so.» Auch die Ernennung von Salihamidzic («Er ist ein Sieger, aber er ist kein klassischer Anführer – das war er nie») habe ihn verwundert.

