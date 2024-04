Justizminister besucht verletzten Juden in Zürich

Justizminister Beat Jans hat den orthodoxen Juden besucht, der vor rund einem Monat von einem 15-jährigen Jugendlichen in Zürich lebensbedrohlich verletzt wurde. Er wollte mit dem Besuch zeigen, dass eine derartige Tat nicht akzeptiert werden könne, sagte Jans in einem Radiointerview.

«Ich habe mich unglaublich gefreut, dass er mir auf zwei Beinen entgegenkam», berichtete Jans im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Der Mann sei wieder unterwegs und auf dem besten Weg der Besserung.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Justizminister Jans besucht bei Angriff in Zürich verletzten JudenJustizminister Beat Jans besucht das jüdische Opfer eines brutalen Angriffs in Zürich.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Angriff auf Juden: Er stoppte den Messerstecher von ZürichZusammen mit zwei Kollegen griff Yanis (29) ein, als ein 15-Jähriger auf einen orthodoxen Juden einstach. Hier erzählt der «Held von Zürich» von seiner mutigen Tat.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Basler Juden in Sorge: «Die Messerattacke in Zürich sorgt für blankes Entsetzen»Antisemitische Vorfälle nehmen schweizweit extrem zu, auch in Basel. Die jüdische Gemeinde will dennoch nicht in Panik verfallen. Man fühle sich immer noch sicher.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

15-Jähriger Täter in Zürich greift orthodoxen Juden anDer jugendliche Täter, der in Zürich einen orthodoxen Juden mit einem Messer angriff und schwer verletzte, war den Behörden vor der Tat unbekannt. Der Täter ist ein 15-Jähriger tunesischer Herkunft, der 2011 in der Schweiz eingebürgert wurde. In einem Bekennervideo auf Arabisch hatte er zum 'weltweiten Kampf gegen Juden' aufgerufen und sich mit dem Terrornetzwerk ISIS identifiziert. Die Behörden betonten, dass sie bereits Maßnahmen ergriffen haben, um Radikalisierung und Gewalttaten zu bekämpfen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Antisemitisches Attentat: Angreifer auf orthodoxen Juden in Zürich dem NDB nicht bekanntLaut dem Bundesrat war der Täter dem Nachrichtendienst nicht bekannt. Behörden ergreifen bereits Massnahmen gegen Radikalisierung und Terrorismus.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Mutige Männer stoppen Angreifer von Zürich auf orthodoxen JudenEin 29-jähriger Kampfsportler aus Neuenburg berichtet erstmals über den Vorfall, bei dem drei mutige Männer einen Angreifer stoppten, der auf einen orthodoxen Juden in Zürich einstach.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »