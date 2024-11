Justizdepartement kreiert eigenes Logo – SVP fordert Änderung

Seit 2007 verwendet die Schweizer Bundesverwaltung ein einheitliches Erscheinungsbild mit dem Schweizer Wappen, genannt „Corporate Design Bund“. Dies soll die gemeinsame Identität der Bundesverwaltung stärken und das Vertrauen in den Staat fördern.

Nun hat das Justiz- und Polizeidepartement unter Bundesrat Beat Jans (SP) ein eigenes Signet entworfen, das von den Mitarbeitern im Generalsekretariat in ihren E-Mails als Signatur verwendet wird, und auch auf der Website des Departements ein eigenes Logo, das auf Berufslehren beim Bund hinweist. Diese Entscheidung löst in Bern Verwunderung aus. Die Mailsignatur des Justizdepartements zeigt das Parlamentsgebäude und den Leitspruch „Wir machen Politik – an der Schnittstelle von Justiz, Polizei und Migration“. Mehrere Parlamentarier kritisieren diese Signatur als fragwürdig. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi bezeichnet es als „unnötig“, dass Departemente eigene Logos entwerfen, und findet sowohl Bild als auch Slogan unangemessen: „Das Justizdepartement ist nicht im Parlamentsgebäude untergebracht – und die Bundesverwaltung hat keine Politik zu machen, sondern die Beschlüsse von Parlament und Bundesrat umzusetzen. Ich werde im Büro des Nationalrats beantragen, dass Bundesrat Jans das Bild und den Leitspruch ändert. Wir haben in der Schweiz das Prinzip der Gewaltentrennung, daran haben sich alle halten zu müssen.“ FDP-Ständerat Andrea Caroni lehnt die Forderung der SVP ab, das Signet des Justizdepartements zu ändern, erklärt aber: „Bild und Slogan sind beide auffällig nahe an der Domäne des Parlaments“, was kritisiert werden kann.

SWISS Politik Logo Justizdepartement SVP Bundesrat

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Regierung erwägt Änderung ihrer Atomwaffen-StrategieDas Pentagon überdenkt seine Atomwaffen-Strategie aufgrund von neuen nuklearen Fähigkeiten anderer Länder.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Parlament will Aargauer Bürgerrechtsgesetz ändernDie Aargauer Regierung legt eine Änderung des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes mit verschärften Einbürgerungsvoraussetzungen vor.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Gegenvorschlag zur Pelz-Initiative kommt gut anDer Bundesrat schlägt eine Änderung des Tierschutzgesetzes vor, die bei dem Initiativkomitee gut ankommt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Franziskus genehmigt neue Regeln für Papst-BeerdigungDer Papst genehmigt eine grundlegende Änderung der Beerdigungsriten, die seine Rolle als einfacher Bischof betonen.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

EU-Verhandlungen: SVP hat gemäss Umfrage mehr Einfluss als BundesratDer SVP wird vom Stimmvolk am meisten Einfluss zugestanden beim Thema «Schweiz–EU» – noch vor dem Bundesrat und weit vor allen anderen Parteien.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Untersuchung bestätigt: SVP-Stadträtin Ursula Egli strebte Kündigung der Wiler Stadtplanerin aktiv anFast ein Jahr lang hat sich die Geschäftsprüfungskommission des Wiler Stadtparlaments mit den Vorwürfen gegen die Wiler Stadträtin Ursula Egli befasst. Im am Freitag vorgelegten Bericht wird vieles bestätigt. Die SVP liest ihn allerdings komplett anders.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »