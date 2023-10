Justin Timberlake reagiert auf Britney Spears' Enthüllungen in ihrer Autobiografie

In ihrer Autobiografie «The Woman in Me» schreibt Britney Spears auch über die Beziehung mit Ex-Freund Justin Timberlake. Der sieht sich nun offenbar gezwungen, zu reagieren.

Im Buch enthüllt die 41-Jährige, dass sie von ihrem Ex-Freund Justin Timberlake mit 19 schwanger war. Sie wollte das Baby behalten, er nicht.Bislang hat sich Justin Timberlake, also zumindest öffentlich, nicht über die Autobiografie «The Woman in Me» von seiner Ex-Freundin Britney Spears geäussert.

Nun ist aber etwas vorgefallen, was durchaus mit den Enthüllungen in dem Buch in Zusammenhang gebracht werden kann: Timberlake hat den Kommentar-Bereich auf seinem Idie Promi-Onlineseite der «New York Post», berichtet unter Berufung auf eine anonyme Quelle: Der 42-Jährige habe die Entscheidung aufgrund der «hasserfüllten, abscheulichen Dinge, die die Leute auf seiner Instagram-Seite schreiben, getroffen. headtopics.com

Timberlake soll Spears während ihrer Beziehung angeblich auch mit «einer anderen Berühmtheit» betrogen haben. Die Sängerin gibt in ihrem Buch ausserdem zu, damals selbst ein Techtelmechtel mit einem Tänzer gehabt zu haben.Justin Timberlake ist seit 2012 mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet, mit der er seit 2007 liiert ist. Sie sind Eltern zweier Söhne, Silas (8) und Phineas (3).

Britney Spears heiratete zwei Jahre nach der Trennung von Timberlake zunächst ihren Jugendfreund Jason Alexander. Die Ehe wurde jedoch bereits nach 55 Stunden annulliert.Monate später, im September 2004, gab sie Tänzer Kevin Federline das Jawort. Mit ihm hat sie die beiden Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17). headtopics.com

