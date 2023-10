Junge Talente in Basel: Wie groß ist ihr Potenzial?

Turnierpräsident Roger Brennwald ist es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, aufstrebende Jungstars nach Basel zu locken. Neustes Beispiel war vor Jahresfrist die Verpflichtung des 19-jährigen Holger Rune, der es prompt bis in den Final brachte. Nach der Absage von Carlos Alcaraz führt der Däne auch heuer die Riege der jungen Wilden an, die einige weitere ungeschliffene Diamanten umfasst.

Das Turnier in Basel offenbarte nun jedoch wieder einmal eine der offensichtlichen Schwächen der jungen Generation: Sie ist noch zu wenig konstant. Am Donnerstag mussten gleich mehrere Spieler ihre Koffer packen.Der in dieser Woche erstmals von Boris Becker betreute letztjährige Indoors-Finalist ist mit 20 Jahren der aktuell zweitjüngste Top-10-Spieler, wobei er nur gerade sechs Tage älter ist als Alcaraz.

Davon möchte Rune profitieren, denn der Jungspund hat sich in seiner Karriere schon ein paar verbale Aussetzer geleistet. Neben dem Mentalen konnte Rune von seinem neuen Trainer Becker bereits «einige seiner Basics» übernehmen. Dies zeigte sich bereits eindrücklich in Basel, wo er dank dem Sieg über Sebastian Baez im Viertelfinal steht. headtopics.com

Diese Resultate blieben jedoch zuletzt eher aus: Nach zwei famosen Jahren mit dem Aufstieg bis zur Weltnummer 2 tut sich Ruud 2023 sichtlich schwerer. Nach dem French-Open-Final gegen Novak Djokovic holte er in Bastad zwar noch seinen zehnten Titel, gewann seitdem an sieben Turnieren aber gerade noch acht Partien. Womit der Nordländer im Ranking auf Position 8 zurückgefallen ist. Im Achtelfinal von Basel unterlag er nun knapp dem Schweizer Dominic Stricker.

An den Swiss Indoors spielte Fritz fünf Sätze – jeweils immer mussten diese im Tiebreak entschieden werden. Im Achtelfinal verlor er gegen Wawrinka-Bezwinger Schewtschenko: 7:6, 6:7, 6:7.Der Swiss-Indoors-Titelverteidiger hat schwierige Monate hinter sich. Nach der letztjährigen famosen Kampagne mit vier Turniersiegen kämpfte er zu Jahresbeginn mit gesundheitlichen Problemen, worauf sich zuletzt aufgrund der fehlenden Resultate auch mentale Zweifel zeigten. headtopics.com

