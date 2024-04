Junge SVP fordert Absetzung von Strategie-Chefin

Die Strategie-Chefin der JSVP steht im heftigen Gegenwind. Nun fordern mehrere Regionalsektionen der Jungparteien, dass Sarah Regez ihr Amt niederlegt.In der Jungen SVP brodelt es. Nun fordern sechs Regionalsektionen die Absetzung von Strategie-Chefin Sarah Regez. Diese hatte gemäss einem Artikel des «Sonntagsblick» an einem Geheimtreffen mit dem rechtsextremen Österreicher Martin Sellner teilgenommen. Mit dabei waren auch Mitglieder der Jungen Tat.

«Klare Abgrenzung von extremistischen Gruppierungen – ein Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung», titeln die JSVP Säntis, Graubünden, Schaffhausen, Thurgau, Solothurn und Basel-Stadt ihre gemeinsame Mitteilung. «Extremistische Ideologien, ob links oder rechts, finden in unserem Werteverständnis keinen Platz», heisst es weiter. Sie seien ob den neusten Enthüllungen «tief besorgt». Bei Regez müsse ein «allfälliger Rücktritt oder Ausschluss aus der Parteileitung in Betracht» gezogen werde

