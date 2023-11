Julius Bär veröffentlicht Gewinnwarnung

Ernüchternde Zahlen von Julius Bär: Der Nettoneugeldzufluss hat sich in den letzten vier Monaten verlangsamt, die Bruttomarge ist deutlich zurückgegangen. Die Kreditrückstellungen wurden deutlich erhöht – wegen Benko?Die gute Nachricht zuerst: Julius Bär ist solide kapitalisiert. Die Kapitalquote hat sich bis Ende Oktober auf 16,1% verbessert. Zum Ende des ersten Halbjahres lag sie noch bei 15,5%.

Doch ansonsten hat Julius Bär in ihrem Interim Management Statement für die ersten zehn Monate eher schlechte Nachrichten serviert: Der Zürcher Vermögensverwalter gab am Montagmorgen eine Gewinnwarnung. Der Konzerngewinn in diesem Jahr dürfte nicht das Niveau des Vorjahres erreichen, verkündete er. Schuld daran sei vor allem die Zunahme der Kreditrückstellungen. Tatsächlich hat die Bank bis zum 19. November Wertberichtigungen von 82 Mio. Fr. vorgenommen. Einen Grund dafür nannte sie nich





🏆 5. FuW_News » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Benko-Imperium Signa: Spekulationen über hohe Verbindlichkeiten der Signa-Gruppe bei Julius BärLaut dem Finanzblog «Inside Paradeplatz» hat die österreichische Gruppe Kredite von «deutlich über einer halben Milliarde» bei der Zürcher Privatbank offen.

Herkunft: FuW_News - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Aktie von Julius Bär nach Signa-Spekulationen leicht im MinusDie angeschlagene Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko haben laut Spekulationen Kredite bei Julius Bär offen. Die Aktie reagiert nur geringfügig.

Herkunft: cashch - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Steht Julius Bär bei Benkos Signa-Gruppe mit mehr als 500 Millionen Franken im Risiko?Der drohende Zuammenbrauch der Signa-Gruppe des österreichischen Investores René Benko könnte auch für eine Privatbank in Zürich unangenehme Folgen haben.

Herkunft: cashch - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Romanza italiana mutiert für Julius Bär zum EiertanzDie Zürcher Traditionsbank Julius Bär hat bereits viele Millionen Franken in ihre italienische Asset-Management-Tochter Kairos investiert – und wird diese einfach nicht los. Es scheitert dabei vor allem am Ego einiger weniger Manager. Jetzt geht Zurich-Chef Mario Greco zum ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Julius Bär und die heisse Kartoffel KairosJulius Bär wollte mit Kairos hoch hinaus – und stürzte ab. Inzwischen müht sich der dritte Bär-CEO mit der italienischen Tochter ab. Was läuft falsch?

Herkunft: finews_ch - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »

Vorwurf des «Flip-Flopping»: Verwirrspiel eines Julius-Bär-Strategen beim SMINur wenige Wochen nach einer Abstufung hat es sich ein Aktienstratege der Bank Julius Bär beim SMI nun doch wieder anders überlegt. - Und: Finanzwertespezialist beisst sich am diesjährigen SMI-Sieger UBS fest.

Herkunft: cashch - 🏆 5. / 80,08 Weiterlesen »