Jugendlicher verdächtigt, entsprechende Aussagen gemacht zu haben

Die Landespolizei hat einen Jugendlichen identifiziert, der verdächtigt wird, entsprechende Aussagen gegenüber Dritten gemacht zu haben. Weitere Ermittlungen sind im Gange und die Fachstelle für Bedrohungsmanagement arbeitet mit den zuständigen Behörden zusammen, um weitere Maßnahmen zu prüfen. Die Landespolizei warnt davor, ungesicherte Informationen über soziale Medien zu verbreiten, da dies zu Verunsicherung und Angst in der Bevölkerung führen kann.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen sollten sofort bei der Landespolizei gemeldet werden

