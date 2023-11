Jugendliche verursachen Schäden und Unruhe an Halloween

Ab der Abenddämmerung bis weit nach Mitternacht verzeichnete die Polizei insgesamt rund 80 Vorfälle wegen Unfugs, Vandalismus, Ruhestörung oder Littering. In Würenlingen bewarfen Unbekannte am Abend nacheinander zwei Postautos mit Steinen und Eiern. Dadurch gingen mehrere Scheiben zu Bruch, was einen Schaden in der Höhe von über 10’000 Franken zur Folge hatte. Möglicherweise die gleiche Täterschaft schmiss Eier und Steine auch gegen das örtliche Schulhaus. Dabei wurde eine Fensterscheibe beschädigt, was ebenfalls mit mehreren tausend Franken Schaden zu Buche schlägt.

Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei wegen zahlreicher maskierter Jugendlicher nach Spreitenbach gerufen. Als die erste Patrouille eintraf, wurde das Polizeiauto aus einer Gruppe von etwa 40 jungen Burschen heraus mit Steinen und Eiern beworfen. Danach rannten die Unbekannten in alle Richtungen davon. Die Frontscheibe sowie das Blaulicht des Patrouillenwagens wurden beschädigt und müssen ersetzt werden.

Um 22.20 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Auto beim Schulhaus in Spreitenbach ein. Eine Polizeipatrouille war rasch zur Stelle und bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher. Dennoch brannte das Auto bald lichterloh. Während dieses ein Raub der Flammen wurde, konnte die Feuerwehr den Übergriff auf danebenstehende Fahrzeuge verhindern. Auch diese wurden jedoch erheblich beschädigt.

