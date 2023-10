Jugendliche verhaftet: Obdachloser in Horn-Bad Meinberg getötet

Am Donnerstag findet die Polizei im lippischen Horn-Bad Meinberg eine männliche Leiche. Jetzt wurden die mutmasslichen Täter verhaftet.Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen im deutschen Horn-Bad Meinberg einen Obdachlosen mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Die drei Teenager wurden in Gewahrsam genommen. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen einen Obdachlosen im deutschen Horn-Bad Meinberg zu Tode gequält haben.

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen das Opfer mit Faustschlägen und Messerstichen gequält haben, bis es an seinen Verletzungen erlag. Die Gruppe filmte sich dabei selbst bei der Tat. Das Opfer sollen sie dabei zufällig getroffen haben. Ein Zeuge, der das Video gesehen hat, soll einen der Jugendlichen erkannt haben und meldete das Video der Polizei

Am Freitag kommt das Trio nun vor den Haftrichter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ihnen Totschlag vorgeworfen. Der Tote soll am Freitagvormittag obduziert werden.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Teenager töten Obdachlosen in Horn-Bad MeinbergEin 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen in Horn-Bad Meinberg einen Obdachlosen mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Die mutmaßlichen Täter wurden verhaftet. Weiterlesen ⮕

Elon Musk verwandelt Twitter in einen Ort des RessentimentsElon Musk hat die Plattform X, vormals Twitter, in einen Ort des Ressentiments verwandelt. Täglich aktiv sind deutlich weniger Nutzer als vor der Übernahme, es ist ein Minus von mehr als zehn Prozent auf 76 Millionen. Die Plattform ist brutaler geworden, sie entspricht Musks rechtslibertärem Weltbild. Weiterlesen ⮕

Volksinitiative für einen Bürgerdienst für alle in Bern eingereichtAm Donnerstag wurde die Service-Citoyen-Initiative eingereicht. Laut dieser, sollen alle jungen Bürger einen Einsatz für Gemeinschaft und Umwelt leisten. Weiterlesen ⮕

Konzert des Sinfonieorchesters Basel: So spannt man einen musikalischen BogenDas Sinfonieorchester lud am Mittwoch zum Abo-Konzert ins Stadtcasino – mit rhythmischem Programm, einem virtuosen Schwesternpaar und einem überzeugenden Dirigenten. Weiterlesen ⮕

Intel peilt einen Umsatz von bis zu 15,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal anDank einer anziehenden Nachfrage und Fortschritten im Umbau der Produktion und den Angeboten mit Künstlicher Intelligenz erwartet Intel im dritten Quartal einen Umsatz von bis zu 15,6 Milliarden Dollar, was einem Plus von acht Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022 entspricht. Weiterlesen ⮕

Versuchter sexueller Übergriff: Die Polizei sucht einen jungen MannEine 28-jährige Frau ist in Rheinfelden Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Weiterlesen ⮕