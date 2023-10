Jugendliche quälen 13-Jährige: Mutter spricht erstmals über den Vorfall

Das Video schockiert: Eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von elf bis 13 Jahren quälen in Neubrandenburg eine 13-Jährige, die ganze Aktion wird auf Video festgehalten. Nachdem die Angreiferinnen sie an den Haaren gezogen , geschlagen und getreten haben, stossen sie sie zu Boden und treten dort weiter auf sie ein. Aus dem Hintergrund ruft ein Jugendlicher, der das Video offenbar gefilmt hat: «Ich schlitz ihr die Kehle auf.» Ereignet hat sich das Ganze am 22. Oktober 2023.

Eine der Täterinnen habe sich bei ihrer Tochter entschuldigen wollen, das habe die 13-Jährige aber abgelehnt. «Sie weiss ja nicht, was nach der Entschuldigung kommt. Sie wurde ja schon mal von denen verprügelt – eine Entschuldigung kann das nicht gut machen.» Auch für die Erwachsenen, die den brutalen Prügel-Angriff einfach ignorierten, findet sie klare Worte: «Schaut nicht weg, helft den Kindern.

Weiterlesen:

20min »

Mutter und Schwester bei Gredig: «Solange wir über ihn sprechen, stirbt er nicht»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Jugendliche verhaftet: Obdachloser in Horn-Bad Meinberg getötetEin 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sollen in Horn-Bad Meinberg einen Obdachlosen mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Weiterlesen ⮕

Drei Jugendliche in Horn-Bad Meinberg wegen Mordes festgenommenDie Polizei hat drei Jugendliche in Horn-Bad Meinberg, Nordrhein-Westfalen, als Tatverdächtige festgenommen. Sie haben gestanden, einen Obdachlosen angegriffen zu haben. Die Identität des Opfers wurde geklärt und die Jugendlichen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiterlesen ⮕

Jugendliche in Nordrhein-Westfalen wegen gewaltsamem Tod festgenommenNach dem gewaltsamen Tod eines Mannes wurden drei Jugendliche in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Sie werden verdächtigt, ihr Opfer getötet zu haben und sollen die Tat gefilmt haben. Die Jugendlichen wurden dem Haftrichter vorgeführt und sind bereits polizeibekannt. Weiterlesen ⮕

Mutter verblutete nach der Geburt: Ärzte und Hebamme wegen fahrlässiger Tötung vor GerichtFast zehn Jahre nach einem Geburtsdrama im Basler Bethesda-Spital müssen sich zwei Ärzte und eine Hebamme vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Mutter starb nach der Geburt, die Tochter trug bleibende Beeinträchtigungen davon. Weiterlesen ⮕

21-jähriger Deutscher wegen Mordes an seiner Mutter zu elf Jahren Haft verurteiltEin 21-jähriger Deutscher wurde vom Landgericht Hof zu elf Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine eigene Mutter ermordet hatte. Der Täter verteidigte seine Tat mit wirren Aussagen und wurde aufgrund von Wahnvorstellungen in eine Psychiatrie eingewiesen. Weiterlesen ⮕