Jugendliche Patienten verletzen Pflegefachfrau in psychiatrischer Klinik

Die drei 14- bis 16-Jährigen, die eine Pflegefachfrau in der Clienia Littenheid verletzt haben, sind wieder in einer psychiatrischen Institution. Die Jugendanwaltschaft Thurgau ermittelt aktuell gegen sie wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Angriff. Auch in der Klinik wirkt der Fall nach.Die Clienia Littenheid reagiert umgehend auf den Angriff von drei jugendlichen Patienten auf eine Pflegefachfrau

. Als Sofortmassnahme werde ein Security-Mitarbeiter während der Nachtschicht anwesend sein, schreibt die psychiatrische Klinik. Sie will zudem die Sicherheit in der Nacht optimieren. Ein Vorfall in diesem Ausmass sei zwar äusserst selten, doch «er macht uns tief betroffen».«Es gibt Leute, die mir den Tod wünschen»: Schweizer Jüdinnen und Juden sprechen von einem neuen Angstgefühl Hakenkreuze an Wänden, Pöbeleien auf der Strasse. Antisemitische Vorfälle nehmen zu. Das Sicherheitsgefühl der Juden erodiert. Doch es gibt auch hoffnungsvolle Momente.Trotz Öko-Offensive: Wegen Dieben braucht’s in einigen Migros-Filialen weiterhin den klassischen Kassenzettel Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

