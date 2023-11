– Jugendliche mit Messer bedroht +++ Halloween: Busch erschreckt Passanten +++ Zeugenaufruf: Kollision zwischen Autofahrer und Kind

Am Sonntag, dem 22. Oktober kam es auf der Heimstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Kind auf seinem Fahrrad. Die Stadtpolizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, wie sie in einem Communiqué mitteilt.Der Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, kurz nach 15.45 Uhr auf der Heimstrasse. Ein 8-jähriges Kind fuhr mit seinem Kinderfahrrad von der Zürcher Strasse her, die Heimstrasse hinunter.

POLIZEICH: Raubüberfälle auf Jugendliche in St.GallenUnbekannte Täter haben einen Jugendlichen in der Marktgasse bedroht und Bargeld gefordert, konnten jedoch ohne Beute entkommen. In der Webergasse wurden drei Jugendliche von Unbekannten unter Gewaltandrohung bestohlen. Die Polizei ermittelt.

POLIZEICH: Stadt St.Gallen SG: Festnahme nach DrogenhandelAm Mittwoch (30.10.2023), kurz vor 12 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen an der Zürcherstrasse zwei Personen angehalten.

NAU_LIVE: Festnahme in St. Gallen: Polizei beobachtet Kokain-DealAm Mittwochmittag wurden eine Frau (33) und ein Mann (37) bei der Übergabe von Kokain beobachtet. Sie wurden angehalten.

TAGBLATT_CH: Wilde Party mit tierischen Gästen: Marius & die Jagdkapelle begeistern in St.Gallen auch das erwachsene PublikumAm Sonntagnachmittag holten Marius & die Jagdkapelle die Taufe ihres Albums «Worscht!» nach und feierten gleichzeitig die Veröffentlichung des Hörspiels «Felltuschgnusch». Gast auf dieser wilden Party im St.Galler Palace war auch ein waschechter Bär.

TAGBLATT_CH: Generalversammlung im heimischen Tempel: Impressionen vom ersten Aktionärstreffen der FC St.Gallen AG im KybunparkDie FC St.Gallen AG hält ihre Generalversammlung erstmals im Kybunpark ab. Einige Tausend Aktionärinnen und Aktionäre folgen der Einladung. Wie an Spieltagen trifft man sich auch am Montagabend zum Apéro vor der grossen Treppe.

TAGBLATT_CH: Armut im Kanton St.Gallen: Regierung verzichtet auf MassnahmeRund 80.000 Menschen im Kanton St.Gallen leben in Armut oder sind betroffen davon. Die Regierung verzichtet jedoch aus Spargründen auf eine vielversprechende Massnahme.

