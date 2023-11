Jugendliche fliehen nach Unfall und werden festgenommen

Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr in der Breisacherstrasse. Das Fahrzeug drehte sich dabei auf das Dach. Die beiden jugendlichen Lenker ergriffen nach dem Unfall die Flucht, konnten jedoch nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch die Polizei angehalten werden. Die beiden Minderjährigen wurden im Auftrag der Jugendanwaltschaft festgenommen.

Die Breisacherstrasse war zwischen der Kreuzung Florastrasse und Erasmusplatz während rund 4 Stunden gesperrt. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt und zuhanden der Strafverfolgungsbehörden sichergestellt.

Der genaue Hergang des Unfalls ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel.

