Jüdische Personen in der Schweiz fühlen sich unsicher

Dalia Goldberger, Etan Günzburger und Julia (von links) sprechen darüber, wie es ihnen geht als Jüdinnen und als Jude in diesen Tagen.Kurz nach dem Gespräch schreibt Julia ein E-Mail und kommt noch einmal auf die Frage zurück, die jetzt im Raum steht. Fühlt sie sich in der Schweiz als Jüdin noch sicher? «Die Gefahren sind real, ich habe Angst», schreibt sie. Und: Sie werde von nun an einen Selbstverteidigungskurs machen

. Die 28-jährige Julia ist eine von drei jüdischen Personen, die der «Schweiz am Wochenende» erzählen, wie es ihnen geht, seit das Massaker der Hamas im Nahen Osten einen neuen Krieg mit vielen Toten ausgelöst hat. Es ist ein Krieg, dessen Auswirkungen auch in der Schweiz deutlich zu spüren sind.Julia wohnt mit ihrem Mann in einem Vorort von Zürich. Man sieht ihr nicht an, dass sie Jüdin ist. Sie trägt Jeans, zeigt ihr Haar und trägt auch kein Davidstern-Kettchen um den Hals, wie es einige Jüdinnen und Juden tun. Die jüngste Welle des Antisemitismus hat sie denn auch nicht direkt am eigenen Leib erlebt, und dennoch hat sie sie direkt getroffen. Die Bilder kommen per Whatsapp-Nachricht herein. In einem Chat, wo sie sich mit Freunden auf dem Laufenden hält, machen antisemitische Ereignisse aus der Region schnell die Runde. Das neuste Bild stammt aus Küsnacht ZH. Jemand hat mit einer Sprühdose in weisser Farbe ein Hakenkreuz auf einen Gehweg gemalt und den Slogan «Fuck Jews

AARGAUERZEİTUNG: Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz erhöht sichDie Bedrohungslage für jüdische Einrichtungen in der Schweiz hat sich in den letzten Wochen erhöht. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und der darauf folgende Krieg im Gazastreifen haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde im Aargau und steht seither in der Kritik. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Die Noten zum 5:2 Sieg gegen Thun.

TAGESANZEİGER: Vorfall in Küsnacht: Antisemitische Sprayereien beunruhigen jüdische EinwohnerUnbekannte haben im Dorf mehrere Hakenkreuze und judenfeindliche Botschaften gesprayt. Nun hat sich die Polizei eingeschaltet.

TAGESANZEİGER: Kundgebungen in Zürich: Ein gelber Schutzschirm für die jüdische BevölkerungTausende standen in Zürich im Zeichen des Nahostkonflikts zusammen. Jüdische Mitmenschen zu schützen, sei eine Bürgerpflicht, sagte SVP-Nationalrat Alfred Heer.

TAGBLATT_CH: Nach Hamas-Terrorangriff müssen jüdische Gemeinden mehr für Sicherheit ausgeben – die Schweiz hat für 2024 bereits kein Geld mehr dafürDie Gewalt im Nahen Osten hat Auswirkungen für die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz. Wegen des wachsenden Antisemitismus müssen die Sicherheitsmassnahmen verstärkt werden. Die Bundesgelder reichen bei weitem nicht aus.

