Judenfeindlicher Mob stürmt Flughafen

Das ist passiert: Wegen des Gaza-Konflikts ist es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen gekommen. In der russischen Teilrepublik Dagestan, in der Stadt Machatschkala, drang eine Menschenmenge in den Flughafen ein, weil dort ein Flugzeug aus Tel Aviv gelandet war. Angeblich sollen sich darin Flüchtlinge aus Israel befunden haben. Zahlreiche Menschen begaben sich zudem auf das Flugfeld.

Verletzte und Festgenommene: Bei dem Vorfall seien mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter Einsatzkräfte der Polizei sowie Zivilisten. Zehn Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, zwei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das örtliche Gesundheitsministerium.

Das ist andernorts geschehen: Bereits am Samstag umringte eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der Stadt Chasawjurt in Dagestan. Dies, weil das Gerücht kursierte, in dem Hotel seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall. Nach örtlichen Berichten drangen mehrere Dutzend Männer in das Hotel ein, um angeblich die Pässe der Hotelgäste zu kontrollieren. Die Polizei riegelte das Hotel ab. headtopics.com

Auch in in anderen russischen Teilrepubliken kam es zu antijüdischen Aktionen. In Naltschik wurden am Sonntag Reifen neben einem jüdischen Kulturzentrum im Bau angezündet, wie die Nachrichtenagentur Ria meldete. Das Gebäude wurde nach Angaben der Sicherheitsbehörden der Teilrepublik Kabardino-Balkarie mit extremistischen Losungen beschmiert. Fotos zufolge stand dort «Tod den Juden».

Der Antisemitismus hat keinen Platz im multiethnischen Nordkaukasus. Autor: Islamische Geistliche Dagestan Das sagt der Staat: Der Republikchef von Dagestan, Sergej Melikow, rief die Bevölkerung auf, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen. «Wegen der Fakes, die von unseren Feinden verbreitet werden, waren einige noch ganz junge Leute drauf und dran, die Gesetze zu verletzen», schrieb er auf Telegram. headtopics.com

