Jordanien berät über die Lage nach dem Iran-Angriff auf Israel

📆 15.04.2024 19:38:00

📰 tagesanzeiger ⏱ Reading Time:

43 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 38%

Publisher: 87%

Jordanien,Iran,Israel

Am Sonntag tagte in Jordaniens Hauptstadt Amman das Kabinett, um sich der Lage nach dem Angriff des Iran auf Israel zu widmen. Er betrifft das Königreich wie kaum ein anderes Land der Region, liegt es doch in der Luftlinie zwischen den beiden Rivalen, oder besser in der Flugbahn von Raketen und Drohnen