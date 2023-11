Jonathan Okita: Eine grosse Reise zum besten Torschützen der Liga

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDas Leben des 27-Jährigen ist eine grosse Reise. Nun brilliert er beim FC Zürich als bester Torschütze der Liga – trotz Anlaufschwierigkeiten.Viel herumgekommen ist er schon, dieser Jonathan Okita, sein Leben ist eine grosse Reise durch West- und Mitteleuropa.

In Köln begann alles, daran kann er sich kaum erinnern, in Paris lernte er das raue Leben kennen, in Brüssel wurde er zum Mann, in Maastricht, der niederländischen Universitätsstadt, verwirklichte er seinen Traum. Und jetzt ist er in Zürich, 27 Jahre alt, 1,81 Meter gross, Fussballprofi. Ein Stürmer, trickreich und mit dem Mut, auf dem Platz das Spezielle auszuprobieren. Muss nicht immer klappen, aber gerade funktioniert es oft gut. Kein Super-Leauge-Spieler schoss in dieser Saison mehr Tore als Okita, gemeinsam mit dem Lausanner Kaly Sène und dem Genfer Chris Bedia führt er die Torschützenliste a





