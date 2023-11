Joe Biden und seine Leistungsfähigkeit im Alter

Joe Biden stolpert, hustet, verhaspelt sich - und feiert seinen 81. Geburtstag. Viele Amerikaner sind besorgt, ob er noch fit genug ist für eine zweite Amtszeit. Langzeitdaten zeigen, wie gesund und leistungsfähig Menschen in Bidens Alter sind.Das war vor einem Jahr, nun begeht Joe Biden seinen 81. Geburtstag - welche Leistungsfähigkeit kann man von Menschen in diesem Alter noch erwarten? US-Präsident Joe Biden wird am Montag 81 Jahre alt.

Damit ist er der älteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Sollte er die nächste Wahl für sich entscheiden und eine zweite Amtszeit antreten, wäre er an ihrem Ende 86 Jahre alt. Mit dieser Vorstellung tun sich viele Amerikaner schwer. Laut einer Umfrage des Forschungszentrums AP-Norc an der University of Chicago befürchten 77 Prozent von ihnen, Biden sei zu alt für eine zweite Amtszeit. Über den nur 3 Jahre jüngeren Donald Trump denkt das erstaunlicherweise bloss die Hälfte der Befragte





