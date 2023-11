Eine Analyse von Linkedin-Profilen zeigt auf, dass der Jobwechsel zwischen Technologiekonzernen gang und gäbe ist. Während Meta jeden vierten Angestellten bei der Konkurrenz abholt, sind es bei IBM aber nur gut zwei Prozent.Die Unternehmensberatung Switch on Business ist der Frage nachgegangen, in welchem Mass die grossen Techkonzerne sich gegenseitig die Mitarbeiter abjagen, und hat hierfür die Linkedin-Profile analysiert.

Wie die Untersuchung gezeigt hat, verfügt Facebook-Mutterkonzern Meta mit einem Anteil von 26,5 Prozent über die meisten Angestellt, die zuvor bei einem anderen Technologieriesen gearbeitet haben. Auf den weiteren Plätzen stehen Google mit gut 24 und Salesforce mit knapp 21 Prozent. Nimmt man nicht die prozentualen Werte, sondern die reellen Zahlen, wird die Liste von Google angeführt: über 38'000 Mitarbeitende des Internetkonzerns waren zuvor für andere Techgiganten tätig.haben nur 2,3 Prozent der Belegschaft zuvor bei einem anderen Tech-Giganten gearbeitet, bei Amazon sind es 3,2 bei Intel 3,6 Prozen





