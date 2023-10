Jobmarkt in der Londoner City bricht ein

Die Zahl der offenen Stellen im Finanzsektor der Londoner City ist einer Studie zufolge deutlich zurückgegangen. Auch die Zahl der Job-Suchenden in diesem Bereich ist stark rückläufig.

Das geht aus einer Erhebung des britischen Personalberaters Morgan McKinley hervor. Demnach gab es in der «Square Mile» im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr rund ein Drittel weniger Stellenausschreibungen im Finanzsektor, wie es im «London Employment Monitor» heisst.Der Einstellungsboom nach der Pandemie habe bei vielen Firmen zu einem Personalüberschuss geführt.

«Viele Firmen hatten am Ende zu viele Mitarbeiter, und die steigenden Gehälter führten zu sinkenden Fluktuationsraten und einer geringeren Nachfrage mit vielen nicht ausgelasteten Mitarbeitern», schreibt Hakan Enver, der UK-Chef von Morgan McKinley, in der Studie.Derzeit würden viele Unternehmen Personal abbauen, um ihre Ausgaben zu kontrollieren. headtopics.com

Auch die Zahl der Arbeitssuchenden ging in London im vergangenen Quartal gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent zurück. Die Aussicht auf eine lange Stellensuche würde die Bewerber verunsichern.Aktiv sei noch der Arbeitsmarkt bei Wechseln von höheren Kadern. Hier seien Gehaltssteigerungen von bis zu 20 Prozent möglich.

Stadt Luzern LU: Der Swiss City MarathonDer Swiss City Marathon in Luzern gehört zu den bekanntesten Lauf-Wettkämpfen in der Schweiz. Weiterlesen ⮕

Credit Suisse entfernt Schild von Londoner HauptsitzDie Credit Suisse hat das Schild von ihrem Hauptsitz in London entfernt, was als sichtbares Zeichen der Veränderungen interpretiert wird. Die Mitarbeiter werden in das UBS-Büro Five Broadgate verlegt. Weiterlesen ⮕

– in der Schweiz ein JobmotorDas Beratungsunternehmen blickt auf ein ansehnliches Wachstum im vergangenen Jahr zurück. Das zeigt sich auch beim Personal, wo Deloitte in der Schweiz mehrere Hundert Stellen geschaffen hat. Weiterlesen ⮕

Carsharing in der Schweiz: Mobility wird zur ernsthaften KonkurrenzIn der Schweiz hat Carsharing eine Farbe: rot. So lackiert Mobility fast alle ihrer knapp 3000 Fahrzeuge. Der im Jahr 1997 durch eine Fusion entstandenen Genossenschaft ist hierzulande im Markt der geteilten Autos nie ernsthaft Konkurrenz erwachsen. Das ändert sich nun. Weiterlesen ⮕

Unterschiede bei Mieten und Steuerlast in der SchweizIn der Schweiz steigen nicht nur die Mieten, sondern auch die Steuerlast. Eine Analyse des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik zeigt, dass es je nach Wohnort gewaltige Unterschiede gibt, wie viel am Ende vom Lohn übrig bleibt. Weiterlesen ⮕

Die günstigste Gemeinde der Schweiz: Auenstein (AG)Die Gemeinde Auenstein im Kanton Aargau ist die günstigste Gemeinde der Schweiz. Singles mit einem Einkommen von 80.000 Franken pro Jahr können hier fast 47.000 Franken sparen. Weiterlesen ⮕