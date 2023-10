Jo-Jo-Effekt bei den Nationalratswahlen im Kanton St.Gallen

Bei den Nationalratswahlen im Kanton St.Gallen kommt es zu einem Jo-Jo-Effekt. Noch vor vier Jahren spülte die grüne Welle die Klimaparteien an die Macht: Grüne und Grünliberale gewannen je einen Sitz in Bern. Doch der Triumph währte nicht lange: Die GLP muss ihren Sitz bereits wieder an die SVP abtreten.

Trotz Forderungen nach einer härteren Asylpolitik macht die Schweiz in diesem Bereich vieles besser als die Nachbarn. Eine kleine Analyse.Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

Weiterlesen:

tagblatt_ch »

Neue Co-Leitungen für das Amt für Kultur im Kanton St.GallenChristopher Rühle und Sabina Brunnschweiler wurden als Co-Leitungen für das Amt für Kultur gewählt. Sie werden gemeinsam die übergreifenden Leitungsaufgaben bearbeiten, während die Verantwortung für die einzelnen Bereiche aufgeteilt wird. Weiterlesen ⮕

MS Schwyz erreicht den Walensee im Kanton St. GallenDas Schiff MS Schwyz ist nach einer aufregenden Reise am Walensee im Kanton St. Gallen angekommen. Die letzte Etappe vom oberen Zürichsee nach Weesen verlief erfolgreich. Weiterlesen ⮕

Wahlbeschwerde: Kantonsrat Jost Rüegg fordert unabhängige Überprüfung der Auszählung der NationalratswahlenFehlende Gemeinderesultate am Wahlsonntag, falsche Angabe der Parteienstärken im Kanton und auf Bundesebene: Der Kreuzlinger Kantonsrat der Grünen Jost Rüegg hat kein Vertrauen mehr in das kantonale Wahlbüro. Er verlangt eine akribische Überprüfung durch eine ausserkantonale Stelle. Weiterlesen ⮕

Wahlbeschwerde wegen Auszählung der Thurgauer NationalratswahlenPeter Dransfeld hat eine Einfache Anfrage eingereicht und Jost Rüegg folgt mit einer Wahlbeschwerde. Beide sind besorgt über die Auszählung der Thurgauer Nationalratswahlen. Weiterlesen ⮕

Wahltag ist Zahltag: Nationalratswahlen deuten auf Stabilität im St.Galler Stadtparlament hinDie Nationalratswahlen vom vergangenen Sonntag deuten darauf hin, dass im St.Galler Stadtparlament in knapp einem Jahr Stabilität Trumpf sein wird. Die SVP ist auf Erfolgskurs, doch ein Rechtsrutsch ist nicht in Sicht. Weiterlesen ⮕

Stadt St.Gallen SG: Festnahme von Drogendealer (Nigerianer, 47)Am Mittwoch (25.10.2023), kurz vor 17 Uhr, haben Fahnder der Kantonspolizei St.Gallen mit Unterstützung der Stadtpolizei St.Gallen am Bahnhof St.Gallen einen Mann angehalten. Weiterlesen ⮕