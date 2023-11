Jetzt wird’s ernst: Experten warnen vor Ausbruch des Supervulkans bei Neapel

Viel hat der SVP im Kanton Luzern nicht gefehlt für einen dritten Sitz. Doch dafür hätte sie externe Hilfe bekommen müssen. Weniger offensichtlich ist: Auch für die FDP hätte es einen Weg zu einem Sitzgewinn gegeben.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

