Jetzt mit Recycling Geld sparen und die Umwelt schonen

ERDE Schweiz ist ein Rücknahme- und Verwertungssystem für Siloballenfolien und Netze in der Schweiz, das aktiv zu nachhaltiger Agrarwirtschaft in der Futtermittelproduktion beiträgt.Ein heisser Sommer und ein langer, warmer Herbst gehen langsam zu Ende und für viele Bäuerinnen und Bauern beginnt die Winterfütterung im Stall.

Das Verbrennen in der Kehrrichtverbrennungsanlage verhindert das Recycling dieser hochwertigen Materialien. Die auch wirtschaftlich interessante und umweltfreundlichere Alternative: Gebrauchte Folien nun bei einer der rund 100 ERDE-Sammelstellen abgeben! Im vergangenen Jahr sammelte ERDE Schweiz rund 1’800 Tonnen Kunststoffe, die erfolgreich recycelt wurden, teilt der Schweizerische Bauernverband (SBV) in einer Mitteilung mit.

Billiger als Verbrennen Damit das Recycling funktioniert, müssen Foliensorten, Netze und Garne getrennt voneinander, besenrein und frei von Fremdstoffen sein. Am besten wird die Altfolie direkt nach dem Öffnen von Verunreinigungen befreit und anschliessend in Sammelsäcken, einem BigBag, einem Container, einer Paloxe oder ähnlichem gesammelt. headtopics.com

Die Kosten für die Abgabe hängen von Sammelstelle und Transportwegen ab, liegen in der Regel aber unter denen der Kehrichtverbrennung. Das Recycling ist also meistens – abhängig von der Distanz zur nächsten Sammelstelle – auch finanziell interessant.

Sammelstelle online findenDie vorhandenen Sammelstellen sind online unter diesem Link. Wenn die nächste Sammelstelle weit weg ist, besteht die Möglichkeit selbst eine Sammelstelle zu eröffnen, so dass auch die Bauernbetriebe in der Umgebung von einer kürzeren Distanz profitieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Sammelpartner werden können. headtopics.com

Grosses Potenzial Die gebrauchten Silofolien, Stretchfolien, Netze und Garne werden in der Schweiz und in weiteren Verwertungsanlagen in der EU recycelt. Der Vorgang der Sammlung und des Recyclings wird dabei von einem unabhängigen Prüfer bestätigt und ein Bericht erstellt, der die stoffliche Verwertung der gesammelten Kunststoffe zertifiziert.

Start der Winterfütterung: Folien, Netze und Garne recyceln und damit Geld sparen und die Umwelt schonen.Medienmitteilung Start der Winterfütterung: Folien, Netze und Garne recyceln und damit Geld sparen und die Umwelt schonen. Oktober 2023. Ein heisser Sommer und ein langer,... Weiterlesen ⮕

Studie: Kryptowährungen belasten Umwelt und Klima enormDas weltweite Generieren der Kryptowährung Bitcoin verbraucht einer UN-Studie zufolge mehr Strom als viele bevölkerungsreiche Länder wie etwa Pakistan. Weiterlesen ⮕

Siloballen: Empfehlungen für das Recycling von AltfolieDer Verein ERDE Schweiz und der Schweizer Bauernverband (SBV) empfehlen, Altfolie direkt nach dem Öffnen von groben Verunreinigungen zu befreien und fürs Recycling zu sammeln. Die Annahme kann zu vorab festgelegten Terminen ein- bis zweimal jährlich oder ganzjährig organisiert werden. Weiterlesen ⮕

Deutsche Polizei weist Migranten jetzt schon auf Schweizer Boden abDie deutsche Polizei versucht, Migranten schon vor der Grenze in Basel abzufangen. Ob das Vorgehen tatsächlich effektiv ist, scheint eher fraglich. Weiterlesen ⮕

Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis Weiterlesen ⮕

Co Chin Chin zügelte vom Kreis 5 her: Das Seefeld kann jetzt auch VietnamesischDas Restaurant hat seinen Ableger von der Langstrasse in den Kreis 8 verlagert. Das gefällt den Gästen, nicht nur weil sie hier den ganzen Tag über bekocht werden. Weiterlesen ⮕