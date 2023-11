Jetzt live: Der HCD hat das Spiel gedreht und führt mit nach 40 Minuten mit 2:1 in Genf

Nussbaumer erkennt die Situation am schnellsten, schnappt sie sich und bedient Stransky, der nur noch einschieben muss. Der HCD hat diese Partie gedreht und führt doch etwas glücklich mit 2:1. Obwohl man schon sagen muss, dass die Davoser deutlich verbessert autreten in diesem Mitteldrittel.Wieder patzt Barandun mit einem fürchterlichen Fehlpass. Doch das Geschenk können die Genfer nicht verwerten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Der HCD reagiert – Nordström gleicht gegen Genf zum 1:1 ausNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: 1:1 gegen Genf – der HCD übersteht auch die vierte UnterzahlsituationNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: Genf vergibt die erste Überzahlmöglichkeit gegen den HC DavosNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Jetzt live: 1:1 ausgeglichen im zweiten Drittel zwischen Davos und GenfNach dem 3:2-Heimsieg gegen Biel will der HC Davos den nächsten Erfolg folgen lassen. Der HCD fordert auswärts Genf. Was ist gegen den amtierenden Meister möglich? Hier seid ihr live mit dabei.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

20MIN: Gazastreifen: Jetzt spricht der Vater der getöteten Shani (22)Über drei Wochen nach ihrer Entführung hat die Familie traurige Gewissheit: Shani Louk ist tot. Laut ihrem Vater wurde sie «sofort getötet».

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Diesmal packt der HCD-Materialchef zwei Topskorerhelme einDer HC Davos macht etwas, das er ansonsten in der National League nie tut: Er spielt in der Westschweiz an zwei Abenden in Folge, das Team übernachtet auswärts. Für Stefan Steiner, den Materialchef beim HCD, gibt es im Vorfeld einiges zu packen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕