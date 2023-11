Jetzt gefunden! Vermisster war in USA tagelang eingesperrt

. Der junge Mann, liebevoll «Shawnyboy» genannt, war am 20. Oktober im US-Bundesstaat Maryland von seiner Betreuungsperson abhandengekommen und in einen Bus gestiegen.grosse Sorgen. Dennoch hielt Jimmy Hall die Hoffnung aufrecht. Erst nach sechs Tagen kam der erlösende Anruf eines Beamten: «Wir haben ihn gefunden!»Die Freude war gross, als Hall seinen Sohn in einer nahegelegenen Bahnstation wieder in die Arme schliessen konnte.

Trotz aller Schwierigkeiten ist Jimmy Hall dankbar für das glückliche Ende der Suche: «Ich betrachte mich nicht als glücklich», sagte er. «Ich betrachte mich als gesegnet.»

