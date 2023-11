Jetzt Anlieferung von Schlachtkühen staffeln, um Preisdruck zu vermeiden

Auf 18 öffentlichen Märkten sind für die Woche 45 1421 Kühe angemeldet, schreiben der Schweizer Bauernverband, der Schweizerische Viehhändlerverband und die IG öffentliche Märkte in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie machen darauf aufmerksam, dass nun Vorsicht geboten ist.Zwar sei eine Zunahme der angemeldeten Kühe angesichts des Saisonendes zu erwarten gewesen, heisst es weiter.

Hochlandrinder sind ein beliebtes Sujet für Fotografen. Insbesondere die Kälber haben mit ihrem wuscheligen Fell eine hohe Anziehungskraft. Die Rasse ist in der Schweiz seit 30 Jahren zu Hause.Eine Herbstbeweidung bringt botanische Vorteile. Das ist relevant, denn in den letzten Jahren wurde trotz Einhaltung der Bewirtschaftungsauflagen auf vielen Flächen eine Verarmung der Pflanzenvielfalt festgestellt.

