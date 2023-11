Jessica Pegula als Gruppensiegerin in die Halbfinals

Sabalenka spielt zum Abschluss der Vorrunde in einer Neuauflage der diesjährigen Finals des Australian Open und des WTA-1000-Turniers in Indian Wells, Kalifornien, gegen Rybakina um den zweiten Halbfinal-Platz in dieser Gruppe. Die Weltranglisten-Vierte setzte sich in drei Sätzen gegen Maria Sakkari durch.

Die Griechin, die als Weltnummer 9 nach der verletzungsbedingten Absage der Tschechin Karolina Muchova ins Teilnehmerfeld gerutscht war, hat nach der zweiten Niederlage keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Makellose Pegula löst gegen Sabalenka das Halbfinal-TicketJessica Pegula steht bei den WTA Finals als erste Halbfinalistin fest. Die US-Amerikanerin bezwingt Aryna Sabalenka.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Heiko Vogel entlassen – Nachfolger steht schon festAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Flughafen Zürich: Zweites Referendum gegen Pistenverlängerungen stehtDer Verein Fair in Air hat das Volksreferendum gegen den Pistenausbau des Flughafens Zürich ergriffen. Er hat über 5000 Unterschriften gesammelt, wie er am Dienstag mitteilte. Nötig wären 3000.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Meghan Markle: Darum war erste Rede als Royal ein Desaster!Ausgerechnet die allererste Rede von Meghan Markle als Royal wurde zum Desaster. Der Verantwortliche hat bis heute ein schlechtes Gewissen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Erste Restaurants experimentieren mit dynamischen PreisenEine Untersuchung zeigt, dass die Kundschaft skeptisch ist, aber Experten sehen Potenzial in der Anpassung der Preise an die Nachfrage und Auslastung.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Michter's wird zum meistbewunderten Whiskey der Welt ernannt und erhält als erste amerikanische Marke...Louisville, Ky. (ots/PRNewswire) - Ein Wendepunkt für amerikanischen Whiskey – Das Urteil von Paris Teil Zwei? Zum ersten Mal überhaupt hat eine amerikanische Brennerei die...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕