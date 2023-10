Jeder vierte Arzt ist über 60 Jahre alt – jetzt fordern Ärzteverbände deutlich mehr Studienplätze

«Neue Patientinnen und Patienten? Können wir leider nicht aufnehmen.» Wer eine Hausärztin oder einen Kinderarzt sucht, bekommt diese Antwort je nach Region mehr als einmal zu hören. «Wir müssen dauernd neue Patientinnen und Patienten abweisen», sagt die Hausärztin Monika Reber, die in Langnau im Emmental in einer Gruppenpraxis arbeitet. «In unserer Region nimmt kaum noch jemand Patienten auf.

Habsburgrapport: Regierung streicht traditionellen Offiziersempfang – das stösst Würdenträger vor den Kopf Der Regierungsrat will den alljährlichen Offiziersempfang auf Schloss Habsburg streichen, weil der seinen ursprünglichen Charakter verloren habe. SVP-Grossrat Stefan Giezendanner reagiert mit Unverständnis darauf. Er und zehn weitere Grossräte fordern stattdessen eine Kehrtwende.Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten.

Zehn Jahre Lichtpflicht und über 40 Jahre ZeitumstellungÜber die bevorstehende Zeitumstellung, die Lichtpflicht und anderes.

Aargauer Schönheitschirurg Felix Bertram: «Jeder Unternehmer hat anfangs die verblendete Vision, dass es einfach wird»Der Aargauer Dermatologe Felix Bertram sitzt in der 5. Staffel der Sendung «Die Höhle der Löwen» in der Jury. Im Interview sagt der 48-Jährige, worauf Unternehmer achten müssen – und was die grössten Fehler sind.

Jeder neue Mac, den wir auf der Keynote erwartenApple hat am 31. Oktober etwas für uns, aber wird es Süßes oder Saures sein? Auf jeden Fall ein Leckerbissen: das M3.

«Friends»-Star tot aufgefunden - Nacht Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit BestürzungSchweizer Arzt rettete «Friends»-Star Matthew Perry das Leben

80 Jahre Basler Marionetten-Theater: Zu Besuch bei den 700 Bewohnern des ZehntenkellersDer künstlerische Leiter Markus Blättler gewährt der BaZ Zutritt auf den Estrich des Kellertheaters, wo Puppen zum Leben erweckt werden.